Какие месяцы лучше подходят для зачатия ребенка?
Таролог раскрыла, какое время года способствует появлению на свет смышленого малыша.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Monkey Business 2 via www.imago-; 5-tv.ru
Планирование ребенка — это ответственный шаг в жизни каждой семьи. О том, когда лучше заводить малыша, 5-tv.ru рассказала ведунья, таролог Саона.
По ее словам, самый подходящий период приходится на весенние месяцы. Дети, зачатые весной, растут здоровыми и смышлеными. Летом же, напротив, беременность может протекать с осложнениями, а ребенок потом будет иметь слабое здоровье.
«Более благоприятные к зачатию месяцы — это начало весны. По Сатурну, по Марсу они больше подходят для этого. Неблагоприятные — это лето. Дети, которые были зачаты летом, могут в дальнейшем иметь аллергию, слабый иммунитет и часто болеть», — поведала Саона.
Более того, не каждая беременность, начавшаяся летом, может удачно разрешиться. Велик риск выкидыша, предупредила ведунья.
«Также летом может быть так, что даже если будет зачатие, это не значит, что ребенок родится. Очень часто бывают выкидыши, либо ребенок не развивается дальше — это омертвевший плод», — сказала таролог.
Зима является скорее нейтральным периодом, но именно в эту пору чаще всего случаются незапланированные беременности.
«Зимой зачатие может получиться, но под большим вопросом. Если вы планируете ребенка, нужно подготовиться ко всему заранее. Мой совет, лучше делать это весной», — заключила Саона.
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