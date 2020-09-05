МИД РФ: Специалисты западных стран и НАТО много лет работали над «Новичком»

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Нюра Незванова
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В российском МИДе прокомментировали высказывания стран Запада относительно так называемого отравления Навального.

МИД РФ: Специалисты западных стран и НАТО много лет работали над «Новичком»

Фото: ТАСС / Филиппов Вячеслав

В Департаменте информации и печати МИД РФ отреагировали на многочисленные заявления, которые зазвучали из западных стран после того, как германские власти сообщили об «отравлении» Алексея Навального.

В МИДе назвали эти высказывания «враждебными» по отношению к России, имея в виду, в частности, совместное заявление министров иностранных дел Германии Х. Мааса и Франции Ж.-И. Ле Дриана. В ведомстве напомнили, что делая столь безапелляционные утверждения, нельзя забывать о том, что над соединениями химвеществ группы «Новичок» работали представители западных стран.

«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют „Новичками“, были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — сообщили в МИД.

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако, ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, нет конкретики.

В российском МИД считают, что история с «отравлением» Навального не что иное, как кампания, направленная против России.

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