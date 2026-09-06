«Натовский хоровод»: Захарова об обвинениях Европы в адрес России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Европейские государства начали последовательно поддерживать решения Берлина после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Германия обвиняет РФ в инциденте с БПЛА в Лейпциге: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Захарова назвала обвинения в адрес России натовским хороводом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала искусственно организованной «хоральной солидарностью» реакцию европейских стран, поддержавших обвинения Германии в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Ее слова привела ИС «Вести».

По словам дипломата, европейские государства начали последовательно поддерживать решения Берлина и обвинять Россию, не представив доказательств причастности Москвы к произошедшему.

«Для того чтобы немцам продемонстрировать якобы легитимность подобных шагов, была организована так называемая хоральная солидарность, когда страны по периметру начали заявлять, что и они тоже поддерживают эти самые решения Берлина и тоже нас обвиняют», — сказала Захарова.

Дипломат предположила, что европейские страны могли быть введены в заблуждение или действовать из-за некомпетентности. При этом она назвала взаимную поддержку государств НАТО «бесконечным натовским хороводом».

Захарова также заявила, что западные государства, по ее мнению, используют произошедший инцидент как предлог для оправдания антироссийских решений и дальнейшего ограничения дипломатических контактов.

Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь на 5 августа. Возле украинского грузового самолета заметили беспилотник со взрывчаткой. Устройство не сработало из-за неисправности детонатора, после чего аэропорт закрыли.

Власти Германии 1 сентября обвинили Москву в произошедшем, однако, как отмечает российская сторона, конкретных доказательств причастности России представлено не было. После этого Германия объявила о закрытии генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвинения со стороны Запада в адрес России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига могут свидетельствовать о начале настоящей войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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