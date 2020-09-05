Судебные приставы арестовали банковский счет Елены Летучей

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Татьяна Меркер
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Сообщается, что экс-ведущая шоу «Ревизорро» долгое время не выплачивала кредит.

Судебные приставы арестовали банковский счет Елены Летучей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Судебным приставам пришлось арестовать банковский счет телеведущей Елены Летучей для принудительной оплаты задолженности по кредиту, сообщается на странице УФССП по Ярославской области «ВКонтакте», пишут «Известия».

Как сообщает источник ТАСС, Летучая родилась в Ярославле. Там же по месту регистрации на ее имя накопился долг в размере 350 тысяч рублей, который пришлось списать со счета знаменитости. Сама Елена была оповещена об этом в СМС-сообщении.

Телеведущая известна зрителю благодаря участию в программе «Ревизорро», суть которого в проверке качества услуг, предоставляемых ресторанами и отелями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Летучая с супругом отметили годовщину свадьбы на райском острове.

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