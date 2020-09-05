Что изменилось для автомобилистов после вступления в силу указания ЦБ о тарифах для ОСАГО

В России с сегодняшнего дня вступило в силу указание Центробанка РФ о тарифах для ОСАГО. Оно стало дополнением к работающим с 24 августа новым правилам расчета стоимости полисов автогражданской ответственности автомобилистов.

Как поясняет ТАСС, документ расширяет коридор базовых ставок для водителей легковых автомобилей вверх и вниз на 10% и на 20% — для юридических лиц. Кроме того, диапазон базовых ставок для такси увеличивается на 30% в обе стороны, а для автобусов, троллейбусов и трамваев — на 5% только вниз.

Таким образом для автомобилей физических лиц базовый тариф теперь находится в диапазоне от 2 471 до 5 436 рублей и, по новым правилам, при определении тарифа страховщики могут учитывать дополнительные личностные факторы водителя — от возраста автомобиля и стажа безаварийной езды до семейного положения и наличия детей.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение о новых правилах расчета стоимости страховых полисов ОСАГО главы Федерации автовладельцев Кирилла Форманчука, который относится к нововведениям Центробанка скептически.