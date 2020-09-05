Даже у самых спокойных детей случаются истерики с криками: «Купи» и «Не буду». Они могут плакать, требовать, падать на пол в самом неподходящем месте, многие родители в попытке успокоить свое чадо, идут ему на уступки и покупают желанную вещь, но это неверный подход. Легко унять плач малыша помогут несколько простых шагов, о которых специально для 5-tv.ru рассказала детский психолог Полина Заргарова.

Когда истерика уже случилась, нужно как можно скорее убрать с поля зрения тот предмет, который ее вызвал. Это уместно, когда ребенок заплакал из-за конфеты или игрушки, а не большого цирка или магазина, куда ему непременно хочется зайти. Во втором случае, малыша нужно увести с места любыми способами.

«Ваша задача увести оттуда ребенка любыми силами. В этом вам поможет умение отвлекать ребенка», — объясняет психолог.

Годовалому малышу достаточно показать птицу в небе или большую яркую машину, но с детьми постарше приходится быть более изворотливым.

«Тут ваша фантазия вам в помощь. Можно захлопать в ладоши, высоко подпрыгнуть, подбежать к окну с криками: „Смотри, что я там вижу!“» — поясняет Полина Заргарова.

Третий способ успокоить ребенка в истерике — убрать зрителей. Все возгласы, сожаления, замечания и вздохи в адрес малыша его только подкрепляют, а не успокаивают. Желательно оставить его совершенно одного в комнате. Этим советом можно пользоваться только в том случае, если помещение полностью безопасно для ребенка.

«Позволить малышу выразить свой гнев также хорошо помогает унять его. Предложить ребенку порвать бумажки, побить подушку и т. д.», — говорит специалист.

Некоторым детям унять истерику помогают крепкие родительские объятья. Простые, молчаливые, крепкие, в которые должна быть вложена вся любовь и принятие. Если же он станет вас отталкивать, то объятия навязывать не стоит.

Каждому ребенку в зависимости от особенностей его психики, привычек, характера подходят разные способы успокоения, родителям важно чувствовать, понимать свое чадо, тогда они научаться предотвращать истерики.

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