Мутко раскрыл, что сказал Путин, когда сборная РФ проиграла португальцам со счетом 1:7

После поражения российской футбольной сборной в матче с Португалией со счетом 1:7 в 2004 году Владимир Путин вызвал Виталия Мутко и встретил его словами: «Что это было?». Об этом бывший министр спорта России рассказал в интервью «Матч ТВ».

С таким разгромным счетом для россиян завершилась отборочная встреча в Лиссабоне в рамках Чемпионата мира— 2006. Тогда, по словам Мутко, они с президентом обсудили, почему российская сборная не может выиграть, и именно с того времени он начал продвигать идею проведения футбольного чемпионата мира в России.

«Состоялся такой разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, мы такая страна. Я сказал, что у нас есть и детские школы, 1500 школ, у нас там по 300 тысяч детей в школах… и потенциал есть. Ну, чем мальчишка где-то там в Краснодарском крае, или в Москве, или в Челябинске хуже мальчишки в Испании или Италии», — сказал экс-министр спорта.

Как напоминают «Известия», в 2005–2009, а также в 2015–2018 годах Виталий Мутко являлся президентом Российского футбольного союза (РФС), а в 2008 года он также был назначен министром спорта, туризма и молодежной политики РФ, а затем в 2012-2016 возглавлял Министерство спорта РФ. В настоящее время Мутко является гендиректором государственной корпорации «Дом. РФ».

Как ранее писал 5-tv.ru, уходя с поста министра спорта в декабре 2018 года, Виталий Мутко в одном из интервью пошутил, что после него в российский спорт еще долго можно разваливать.