Судьба решена: адвокат Ефремова назвал возможный срок приговора актеру

Адвокат артиста Михаила Ефремова — Эльман Пашаев, представляющий его интересы в суде, поделился с журналистами телеканала «Москва 24» прогнозами по приговору для своего подзащитного.

Пашаев считает, что за «пьяное» ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов получит от шести до восьми лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат звезды уже заявлял, что с первого дня нахождения под домашним арестом его подопечный сетовал на то, что «судьба решена». Теперь он спокойно готовится выслушать приговор и понести наказание. Кроме того, Ефремов все-таки признал свою вину в суде.

Адвокатские войны вокруг Михаила Ефремова закончились. Оглашение приговора в Пресненском суде Москвы назначено на 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов неожиданно стал декламировать стих во время последнего слова в суде.