Сельское добротолюбие: как глубинка ломает стереотипы школьного образования

В нашей стране более половины всех школ — это сельские. Малокомплектные, зачастую очень удаленные. Расхожее мнение, что они не всегда могут позволить себе все блага современного образовательного процесса. Широкополосный интернет, компьютерные классы, нехватка учителей… но это далеко не так.

С каждым годом в российской глубинке появляются уникальные школы, которые с легкостью дадут фору элитным учреждениям мегаполисов. Важно понимать, что сельская школа — это не просто поход за знаниями. Это большая семья, куда местные жители приходят со своими повседневными проблемами. Максим Облендер своими глазами увидел, как деревенские учителя ломают стереотипы, а школьники садятся за парты с огромным желанием учиться.

Учебные поездки с классом в Рим для этих ребят такое же обычное дело, как, для их сверстников походы в краеведческий музей. Если компьютеры — то самые шустрые, если мебель — удобная и современная. Есть даже зимний сад, за которым следит садовник.

«Вузы у нас очень серьезные. В этом году в Кутафина поступили, в МГИМО поступили дети», — говорит гендиректор частной образовательной школы Татьяна Щур.

Это частная, элитная школа в самом центре Петербурга. Обучение родительский кошелек опустошает на 80 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же педагоги школы в крошечном селе Ивановское под Ярославлем получают за три месяца работы.

«У нас однолетние и многолетние культуры тут есть. Чабрец», — рассказывает педагог Ивановской на Лехте школы Татьяна Давыдова.

У них нет садовника — уход за растениями здесь не боятся поручать детям. Хотя слышали — одна жалоба от родителей, дескать учеников заставляют трудиться, и замучают проверками. Но здесь никому и в голову не придет жаловаться. В этот маленький мир стремятся попасть и городские ребята — едут из Ярославля, Углича, Казани. Здесь вместе с математикой в расписании значится хореография. Рядом с физикой — каллиграфия. Лекции в село приезжают читать преподаватели из крупных вузов. Помимо базиса — ассортимент кружков. Изучение родословной, краеведение, живопись, красноречие, собственный поисковый отряд и музей, но особая гордость — Добротолюбие — основы духовности, традиций русской семьи и истории христианства.

«Нет качественного взгляда на жизнь в обществе, на систему образования — то так и будет. Новый министр и опять. Это надо, это не надо», — говорит директор школы Владимир Мартышин.

Когда успешный журналист, писатель Владимир Мартышин 30 лет назад сорвался из Москвы в деревню — знакомые крутили пальцем у виска. А он устроился в школу и вот уже четверть века — ее директор. С каждым годом убеждаясь, сельская школа шагнула далеко вперед и именно там — лучше знают, что сегодня нужно детям.

Самое удивительное, что последние несколько лет население села Ивановское увеличивается. По подсчетам администрации школы на 400 человек! Там, где люди бросали дома и уезжали в большой город, теперь строят новые современные коттеджи. Только на этой улице таких раз-два-три, а в округе — полсотни. Получается школа стала градообразующим предприятием.

Илья Раевский тоже родился в деревне под Ярославлем и учился в районной школе. Нравилось — классы небольшие, к каждому ученику больше внимания. Начальную закончил в восемь лет, тогда же увлекся химией. Ярославский вундеркинд даже стал послом мира — совершил несколько визитов за границу — в Австрию, Китай. Сейчас ему 13-ть и уже свой бизнес — Детский научный центр, где стоит самый большой в области 3D принтер. Учат программированию, устраивают научные шоу, а на входе встречает огромный робот! Ну и конечно, здесь Илья ставит опыты, изучая новые материалы и рассказывая о них сверстникам.

«Вот, берем заливаем. Помешиваем. Надо подождать. Вот такие звездочки получаются».

Почему маленьких детей не берут в «Артек», вопрос, который Илья задал лично президенту на Прямой линии — тогда же он впервые побывал в международном лагере. Позже, посетил центр «Сириус», «Сколково» и окончательно определился с планами на будущее.

«Я планирую поступить в вуз в Ярославле, закончить его и пойти в Москву в Сколково, потому что Сколково — это лучшее место для изобретателей», — уверен Илья.

В свои 13 лет он с отличием закончил девятилетку и сейчас учится удаленно в столичной школе, куда мальчик из деревни легко поступил. Доказав, что нет ничего невозможного. В деревнях тоже рождаются новые Платоны и Ньютоны.

Станица Ессентукская, Ставрополье — и еще один юный химик — Иван Соленков. В пятом классе изучает курс девятого. Ментальная математика, астрономия! Как и Илья из Ярославля тоже бывал на многочисленных телешоу. Правда пока на дистанционку переходить не собирается и вообще в город не спешит.

«Я захотел стать программистом, потому что сейчас и в ближайшем будущем это будет востребованная работа. Наверное, в станицу вернусь», — говорит Иван.

«Мы одна из ста лучших школ России, поэтому у нас крепкая преподавательская база и ученики, как видите, у нас хорошие», — гордо завляет учитель химии Татьяна Крикунова.

Учителей хватает не везде. Проблему призвана решить федеральная программа «Земский учитель». Те, кто пройдут жесткий отбор, обойдут конкурентов — получат вакансию в выбранном населенном пункте и бонус — миллион рублей, для Дальнего Востока — два. Татьяна Иванова в деревню Алеховщину Ленинградской области с населением в полторы тысячи человек переехала из Калининграда. Здесь ей предоставили квартиру и, конечно, первоклашек.

«Леса, природа, естественно все это впечатлило!» — говорит Татьяна.

А еще здесь знают, в какой вуз и даже с какими оценками поступил каждый из выпускников. Это не сложно запомнить, когда в год их всего десять. В единственную школу их собирают с окрестных деревень и сел — она одна в радиусе 50 километров. На уроки везут на школьном автобусе, на нем же отвозят к родителям на выходные. Все остальное время дети живут прямо здесь. Есть и свой пришкольный детский сад, что нечасто встретишь в городе.

«Когда дети учатся уже изначально, мы их знаем с самого рождения практически, от полутора лет приходят, поэтому эта линия — большая преемственность идет между детским садом, дошкольными группами и начальной школой и затем средним и старшим звеном», — говорит директор школы Оксана Чикалева.

Да и с современным оборудованием проблем нет — роботами и 3D принтерами никого не удивишь. Сельские школы — огромный пласт в российском образовании. Это уже не классы с лавками и розгами, но и не всегда — современные храмы науки. Из 40 тысяч школ в России таких — сельских больше половины. Со своими проблемами, успехами и вундеркиндами.

«Оставаться можно после уроков, все свои, каждый друг-друга знает. Мне здесь лучше», — говорит ученик сельской школы Сергей Анинканов.

«Здесь атмосфера не как в других в других школах. Как с братьями и сестричками!» — добавляет Василиса Каменева.

Но главное богатство этих школ — педагоги, которые дают качественное образование, обеспечивают поступление в вузы, ищут спонсоров, придумывают свои программы и курсы. При этом, не забывая в первую очередь учить быть людьми.