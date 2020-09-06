🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 6 сентября, важно не забыть о силе добра, чтобы противостоять падению нравственности. Древние называют этот день «концом времени», так как он совпадает с четвертой эпохой индуистского временного цикла — Кали-юга.

♈ Овен

Овны, притормозите и отдышитесь! Пора переоценить свои приоритеты и отношения с самим собой. Что вы пытаетесь доказать, превосходя свои же рекорды?

Пора обратить внимание на свое здоровье и проанализировать его состояние. Вы загнали себя и организм уже начинает активно напоминать о себе.

Космический совет: пора переоценить свои силы и немного отдохнуть.

♉ Телец

Загляните в себя, Телец. Все что вы хотите узнать, давно скрывается в глубине вашего жизненного опыта. Вы точно знаете, что делать в той или иной ситуации. Доверьтесь своему внутреннему голосу. А чтобы проанализировать те знаки, которые вы стали все чаще видеть вокруг себя, запишите их.

Космический совет: доверьтесь внутреннему голосу. Вы давно знаете, что делать.

♊ Близнецы

Нельзя сдаваться, если что-то не получилось, Близнецы. Вы должны осознать свой потенциал и продолжить путь вперед. При желании, вы можете преодолеть любые препятствия и сдвинуть горы. Уверенность в своих силах обязательно будет вознаграждена Вселенной.

Космический совет: вы можете преодолеть любые препятствия.

♋ Рак

Вселенная и Бог никогда не дают нам тех испытаний, с которыми мы не можем справиться. Не переживайте, Рак, вы найдете решение, которое поможет вам изменить свою судьбу и обрести позитивные эмоции.

Космический совет: не переживайте, вы найдете решение своих трудностей.

♌ Лев