🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Древние называют этот день «концом времени», так как он совпадает с четвертой эпохой индуистского временного цикла. Сегодня важно не забыть о силе добра, чтобы противостоять падению нравственности.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 6 сентября, важно не забыть о силе добра, чтобы противостоять падению нравственности. Древние называют этот день «концом времени», так как он совпадает с четвертой эпохой индуистского временного цикла — Кали-юга.

♈ Овен

Овны, притормозите и отдышитесь! Пора переоценить свои приоритеты и отношения с самим собой. Что вы пытаетесь доказать, превосходя свои же рекорды? 

Пора обратить внимание на свое здоровье и проанализировать его состояние. Вы загнали себя и организм уже начинает активно напоминать о себе.

Космический совет: пора переоценить свои силы и немного отдохнуть.

♉ Телец

Загляните в себя, Телец. Все что вы хотите узнать, давно скрывается в глубине вашего жизненного опыта. Вы точно знаете, что делать в той или иной ситуации. Доверьтесь своему внутреннему голосу. А чтобы проанализировать те знаки, которые вы стали все чаще видеть вокруг себя, запишите их. 

Космический совет: доверьтесь внутреннему голосу. Вы давно знаете, что делать.

♊ Близнецы

Нельзя сдаваться, если что-то не получилось, Близнецы. Вы должны осознать свой потенциал и продолжить путь вперед. При желании, вы можете преодолеть любые препятствия и сдвинуть горы. Уверенность в своих силах обязательно будет вознаграждена Вселенной.

Космический совет: вы можете преодолеть любые препятствия.

♋ Рак

Вселенная и Бог никогда не дают нам тех испытаний, с которыми мы не можем справиться. Не переживайте, Рак, вы найдете решение, которое поможет вам изменить свою судьбу и обрести позитивные эмоции.

Космический совет: не переживайте, вы найдете решение своих трудностей.

♌ Лев

Жизнь перевернулась с ног на голову? Это вам показалось, Лев. Инновации - вот, что заставляет вас это почувствовать. Пора расправить крылья и довериться творчеству во всех жизненных сферах. Вы будете удивлены решениям, которые вы будете принимать ближайшее время.

Космический совет: расслабьтесь и доверьтесь творчеству. Оно подскажет решение.

♍ Дева

Пора поймать удачу за хвост и перестать бояться, Девы. Вы уверенный в себе человек. У вас за плечами память поколений, которая показывает вам, как стоит развиваться дальше.

Космический совет: пора поймать удачу за хвост и перестать бояться.

♎ Весы

Познайте и полюбите себя, Весы. Сейчас для вас наступило время духовного пробуждения и медитации. Возможно, что стоит обсудить с Вселенной свои планы. 

Космический совет: познайте и полюбите себя.

♏ Скорпион

Скорпионы, в этот день смены эпох пора признать, что вы обладаете редким даром глубокого познания себя. Скоро вы поймете, почему вы недавно приняли то или иное решение, которое некогда удивляло.

Космический совет: пора признать, что вы обладаете редким даром.

♐ Стрелец

Стрелец, вы храбрый и смелый. Пора определиться, чью жизнь вы проживаете. Ту, что соответствует вашим целями и приоритетам, или ту, что навязало вам общество.

Космический совет: пора определиться, чью жизнь вы проживаете

♑ Козерог

Больше позитива в своей жизни. Отключите каналы подачи информации извне. Они сеют панику в ваших мыслях. Сосредоточьтесь только на положительном, что есть в вашей жизни.

Космический совет: сосредоточьтесь только на положительном.

♒ Водолей

Когда внутри нас возникает дисбаланс, это влияет на то, как мы относимся к деньгам и безопасности. Сегодня вместо того, чтобы пытаться контролировать внешние обстоятельства, загляните внутрь себя. Прогулки босиком по траве, занятия йогой и медитация с кристаллами, такими как турмалин, дымчатый кварц и красная яшма, откроют врата исцеления.

Космический совет: займитесь йогой или медитацией.

♊ Рыбы

Вселенная помогает вам понять свое истинное призвание и продвигаться дальше на вашем пути. Так что выйдите за пределы предполагаемых ограничений и будьте готовы покорить мир!

Космический совет: будьте готовы покорить мир!

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.

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