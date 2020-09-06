🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
Древние называют этот день «концом времени», так как он совпадает с четвертой эпохой индуистского временного цикла. Сегодня важно не забыть о силе добра, чтобы противостоять падению нравственности.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня, 6 сентября, важно не забыть о силе добра, чтобы противостоять падению нравственности. Древние называют этот день «концом времени», так как он совпадает с четвертой эпохой индуистского временного цикла — Кали-юга.
♈ Овен
Овны, притормозите и отдышитесь! Пора переоценить свои приоритеты и отношения с самим собой. Что вы пытаетесь доказать, превосходя свои же рекорды?
Пора обратить внимание на свое здоровье и проанализировать его состояние. Вы загнали себя и организм уже начинает активно напоминать о себе.
Космический совет: пора переоценить свои силы и немного отдохнуть.
♉ Телец
Загляните в себя, Телец. Все что вы хотите узнать, давно скрывается в глубине вашего жизненного опыта. Вы точно знаете, что делать в той или иной ситуации. Доверьтесь своему внутреннему голосу. А чтобы проанализировать те знаки, которые вы стали все чаще видеть вокруг себя, запишите их.
Космический совет: доверьтесь внутреннему голосу. Вы давно знаете, что делать.
♊ Близнецы
Нельзя сдаваться, если что-то не получилось, Близнецы. Вы должны осознать свой потенциал и продолжить путь вперед. При желании, вы можете преодолеть любые препятствия и сдвинуть горы. Уверенность в своих силах обязательно будет вознаграждена Вселенной.
Космический совет: вы можете преодолеть любые препятствия.
♋ Рак
Вселенная и Бог никогда не дают нам тех испытаний, с которыми мы не можем справиться. Не переживайте, Рак, вы найдете решение, которое поможет вам изменить свою судьбу и обрести позитивные эмоции.
Космический совет: не переживайте, вы найдете решение своих трудностей.
♌ Лев
Жизнь перевернулась с ног на голову? Это вам показалось, Лев. Инновации - вот, что заставляет вас это почувствовать. Пора расправить крылья и довериться творчеству во всех жизненных сферах. Вы будете удивлены решениям, которые вы будете принимать ближайшее время.
Космический совет: расслабьтесь и доверьтесь творчеству. Оно подскажет решение.
♍ Дева
Пора поймать удачу за хвост и перестать бояться, Девы. Вы уверенный в себе человек. У вас за плечами память поколений, которая показывает вам, как стоит развиваться дальше.
Космический совет: пора поймать удачу за хвост и перестать бояться.
♎ Весы
Познайте и полюбите себя, Весы. Сейчас для вас наступило время духовного пробуждения и медитации. Возможно, что стоит обсудить с Вселенной свои планы.
Космический совет: познайте и полюбите себя.
♏ Скорпион
Скорпионы, в этот день смены эпох пора признать, что вы обладаете редким даром глубокого познания себя. Скоро вы поймете, почему вы недавно приняли то или иное решение, которое некогда удивляло.
Космический совет: пора признать, что вы обладаете редким даром.
♐ Стрелец
Стрелец, вы храбрый и смелый. Пора определиться, чью жизнь вы проживаете. Ту, что соответствует вашим целями и приоритетам, или ту, что навязало вам общество.
Космический совет: пора определиться, чью жизнь вы проживаете
♑ Козерог
Больше позитива в своей жизни. Отключите каналы подачи информации извне. Они сеют панику в ваших мыслях. Сосредоточьтесь только на положительном, что есть в вашей жизни.
Космический совет: сосредоточьтесь только на положительном.
♒ Водолей
Когда внутри нас возникает дисбаланс, это влияет на то, как мы относимся к деньгам и безопасности. Сегодня вместо того, чтобы пытаться контролировать внешние обстоятельства, загляните внутрь себя. Прогулки босиком по траве, занятия йогой и медитация с кристаллами, такими как турмалин, дымчатый кварц и красная яшма, откроют врата исцеления.
Космический совет: займитесь йогой или медитацией.
♊ Рыбы
Вселенная помогает вам понять свое истинное призвание и продвигаться дальше на вашем пути. Так что выйдите за пределы предполагаемых ограничений и будьте готовы покорить мир!
Космический совет: будьте готовы покорить мир!
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.
Читайте также
87%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?