Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?

На региональных уровнях в России были приняты несколько важных законов, вступивших в силу с начала осени. Какие именно правила теперь следует соблюдать, чтобы не получить штраф, и какие возможности появятся у граждан с наступлением осени, сообщила «Российская Газета».

Штраф за шум в обеденное время

Жителям Астраханской области, решившим нарушить тишину в период с 13:00 до 15:00 теперь грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Правило относится как к будням, так к выходным и праздничным дням. Организации за шумные работы во время «тихого часа» могут лишиться от десяти до двадцати тысяч рублей. Правда, есть исключение. В это время позволят шуметь на массовых публичных мероприятиях, в случае ликвидации аварий и стихийных бедствий, а также в некоторых других ситуациях, связанных с обеспечением безопасности и комфорта граждан.

Наказание за опоздания к врачу

В Якутии теперь стоит быть более внимательными при записи к врачу через электронный портал. Теперь жителя республики Саха, опоздавшего на десять и более минут, медицинский специалист уже не примет. Прием состоится лишь в том случае, если в этот день у врача найдутся свободные «окна». Злостных нарушителей дисциплины, то есть тех, кто трижды подряд опоздал, на месяц лишат возможности записываться ко врачам онлайн.

Запрет на продажу энергетических напитков детям

Волгоградская область присоединилась к регионам, запрещающим продавать «энергетики» несовершеннолетним. Напитки с повышенным содержанием стимулирующих веществ и не самых полезных химических соединений, оказывают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и попросту вредят детскому здоровью. Магазины заплатят штраф от 30 до 50 тысяч рублей за реализацию «энергетика» детям. А взрослым, которые повелись на уговоры несовершеннолетних и приобрели для них такую баночку напитка, придется раскошелиться на три-пять тысяч рублей в пользу государства.

Закон против «наливаек»

Если в Санкт-Петербурге небольшие рюмочные площадью до 50 квадратных метров, расположенные в жилых домах, планируют закрыть со следующего года, то в Ульяновской области с этим тянуть не стали. С 1 сентября в регионе с рынка уйдут порядка 80 питейных заведений, не отвечающих федеральным нормам.

Спорт в народ

В Карачаево-Черкессии приняли новый порядок использования спортивных объектов, находящихся в собственности республики: площадки, стадионы, бассейны и т.п. Теперь граждане смогут заниматься спортом бесплатно даже в школьных спортзалах. Разумеется, во внеурочное время и по расписанию, которое установит эксплуатирующая объект организация.

Грант на обучение программированию старшеклассников

В Калмыкии озаботились взращиванию квалифицированный IT-специалистов. В республике ввели новый порядок распределения грантов между школами на углубленное обучение информатики для учеников восьмых и девятых классов Нововведение реализуется в рамках региональной программы «Кадры для цифровой экономики».

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие еще изменения произойдут в России в сентябре.