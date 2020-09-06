Путин рассказал, как поспорил с Гергиевым насчет возобновления концертов

Президент России Владимир Путин пояснил суть своего спора с худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым, который произошел в начале июня. Тогда деятель культуры просил главу государства разрешить возобновление концертной деятельности в период пандемии. По мнению Путина, такое решение было бы неоправданно рискованным. Слова российского лидера приводит телеканал «Россия 1».

«Вот этот риск я считаю неоправданным. Придет время и довольно скоро — все вернется на круги своя», — заверил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что лучше повременить с открытием концертов, чтобы потом «не кусать локти». Пока же можно разрешить проведение репетиций для артистов в стенах театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько артистов в Мариинском театре было отстранено из-за плохого самочувствия от работы.