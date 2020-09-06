Путин рассказал, как поспорил с Гергиевым насчет возобновления концертов
Худрук Мариинского театра просил разрешить выступления в период пандемии.
Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
Президент России Владимир Путин пояснил суть своего спора с худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым, который произошел в начале июня. Тогда деятель культуры просил главу государства разрешить возобновление концертной деятельности в период пандемии. По мнению Путина, такое решение было бы неоправданно рискованным. Слова российского лидера приводит телеканал «Россия 1».
«Вот этот риск я считаю неоправданным. Придет время и довольно скоро — все вернется на круги своя», — заверил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что лучше повременить с открытием концертов, чтобы потом «не кусать локти». Пока же можно разрешить проведение репетиций для артистов в стенах театра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько артистов в Мариинском театре было отстранено из-за плохого самочувствия от работы.
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