Не так давно телеведущая Дана Борисова появилась в студии программы на «Первом канале», посвященной празднованию дня рождения актрисы Елены Прокловой. Пользователи сети укорили Борисову которая надела на шоу слишком короткие шорты, за «целлюлитные ноги» и неспортивное тело.

Борисова ответила злопыхателям, что нисколько не комплексует по поводу своего внешнего вида, и советует никому не зацикливаться на своей внешности, сообщают Дни.ру.

«Простите, но я тоже обычный человек, рожавшая женщина, у которой тоже могут быть физиологические изменения, которые, в том числе, могут отразиться на внешнем виде», — парировала Борисова.

danaborisova_official

Нефотогеничность своих ног телеведущая объяснила недавними процедурами, которые она проводила в Санкт-Петербурге. И вообще заявила, что для нее подтянутость и молодость лица куда важнее состояния нижней части тела.

Кроме того, Дана подчеркнула, что может позволить себе носить ту одежду, которую хочет, ведь это «ее жизнь — значит ее правила».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег в месяц тратит Дана Борисова.