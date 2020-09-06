Помощник Харламова ответил на слухи о COVID-19 у резидента Comedy Club

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 190

Ранее появились сведения, что якобы из-за болезни артиста отменили съемки шоу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; 5-tv.ru

Информация о том, что Гарик Харламов инфицирован коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил помощник юмориста Дмитрий. По его словам, резидент Comedy уже получил отрицательный результат теста на COVID-19.

«Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого ковида у него. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно», — заверил представитель Харламова.

О том, что комик заболел коронавирусом, ранее сообщал Telegram-канал «НеМалахов». Там утверждали, что из-за болезни артиста были отменены съемки шоу Comedy Club в подмосковном поселке Барвиха.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах резкой потери веса Гариком Харламовым.

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