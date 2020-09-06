«Дорого-богато»: фото модной Собчак и длинноволосого Нагиева 20 лет назад

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Алина Потёмкина
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На кадрах ведущая еще носит золотые сапоги, а актер — шикарную прическу.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев поделился с подписчиками в Instagram архивным снимком, на котором запечатлены Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Фото сделано в 2000-х годах, когда дочь мэра Санкт-Петербурга только начинала свою карьеру в качестве ведущей знаменитой телестройки.

У Нагиева еще длинные вьющиеся волосы. Одет он в черный костюм и белую рубашку, которая свободно расстегнута до середины и обнажает грудь. Ксения стоит в полосатом платье с пайетками, в руках у нее розовая сумочка, а завершают ее образ золотые сапоги на шпильке.

«Суши ем, тонкий Винстон курю, не на помойке себя нашла. Ок, че непонятно-то?» — подписал снимок Солнцев.

Instagram @xenia_sobchak

У поклонников раритетное фото вызвало неоднозначные эмоции. Кто-то высмеивал образы знаменитостей, кто-то оправдывал звезд тем, что в то время была другая мода.

«В каких же муках рождался российский гламур»

«Ксюша была классная… Сейчас поменяла стиль и превратилась в тетку…»

«Дорого-богато»

«Даже не знаю, чей прикид лучше»

«По тем временам одеты по моде!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак в терновом венке и с копьем обратилась к хейтерам.

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