Победительница «Фабрики звезд-5», знаменитая российская певица Виктория Дайнеко произвела настоящий фурор в сети, показав откровенный снимок на своей странице в Instagram. В кадре поп-дива запечатлена в укороченной куртке на голое тело. При этом артистка подняла одну руку таким образом, что часть ее груди оголилась. В этой дерзкой позе можно без труда разглядеть на теле светской львицы тату-надпись с таинственным смыслом.

«Новых фоток нет. Вся в работе, чтобы было много новых фоток», — пошутила Дайнеко в подписи к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) 4 Сен 2020 в 11:10 PDT

Поклонники Виктории Дайнеко с восторгом встретили пикантное фото кумира и стали интересоваться, какую же именно надпись звезда захотела наколоть у себя на груди.

«А можно по выше поднять ручку, а то надпись не видна»;

«Давно мучает один вопрос: что написано у вас под грудью?»

«Животик и грудь — огонь», — прокомментировали фанаты.

Нашлись среди фолловеров и те, кто осудил «излишнюю» худобу Дайнеко. Они посоветовали знаменитости плотно заниматься не работой, а своим питанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению нумеролога, Виктория Дайнеко одинока.