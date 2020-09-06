Дайнеко показала тату с таинственным смыслом на голой груди — фото
Пикантный снимок звезды в куртке на голое тело появился на ее странице в Instagram.
Фото: Instagram @victoriadaineko
Победительница «Фабрики звезд-5», знаменитая российская певица Виктория Дайнеко произвела настоящий фурор в сети, показав откровенный снимок на своей странице в Instagram. В кадре поп-дива запечатлена в укороченной куртке на голое тело. При этом артистка подняла одну руку таким образом, что часть ее груди оголилась. В этой дерзкой позе можно без труда разглядеть на теле светской львицы тату-надпись с таинственным смыслом.
«Новых фоток нет. Вся в работе, чтобы было много новых фоток», — пошутила Дайнеко в подписи к снимку.
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Поклонники Виктории Дайнеко с восторгом встретили пикантное фото кумира и стали интересоваться, какую же именно надпись звезда захотела наколоть у себя на груди.
«А можно по выше поднять ручку, а то надпись не видна»;
«Давно мучает один вопрос: что написано у вас под грудью?»
«Животик и грудь — огонь», — прокомментировали фанаты.
Нашлись среди фолловеров и те, кто осудил «излишнюю» худобу Дайнеко. Они посоветовали знаменитости плотно заниматься не работой, а своим питанием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению нумеролога, Виктория Дайнеко одинока.
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