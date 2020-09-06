Дайнеко показала тату с таинственным смыслом на голой груди — фото

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Татьяна Меркер
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Пикантный снимок звезды в куртке на голое тело появился на ее странице в Instagram.

Дайнеко показала тату с таинственным смыслом на голой груди — фото

Фото: Instagram @victoriadaineko

Победительница «Фабрики звезд-5», знаменитая российская певица Виктория Дайнеко произвела настоящий фурор в сети, показав откровенный снимок на своей странице в Instagram. В кадре поп-дива запечатлена в укороченной куртке на голое тело. При этом артистка подняла одну руку таким образом, что часть ее груди оголилась. В этой дерзкой позе можно без труда разглядеть на теле светской львицы тату-надпись с таинственным смыслом.

«Новых фоток нет. Вся в работе, чтобы было много новых фоток», — пошутила Дайнеко в подписи к снимку.

 
 
 
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Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)

Поклонники Виктории Дайнеко с восторгом встретили пикантное фото кумира и стали интересоваться, какую же именно надпись звезда захотела наколоть у себя на груди. 

«А можно по выше поднять ручку, а то надпись не видна»;

«Давно мучает один вопрос: что написано у вас под грудью?»

«Животик и грудь — огонь», — прокомментировали фанаты.

Нашлись среди фолловеров и те, кто  осудил «излишнюю» худобу Дайнеко. Они посоветовали знаменитости плотно заниматься не работой, а своим питанием. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению нумеролога, Виктория Дайнеко одинока.

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