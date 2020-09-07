«Не смогла смириться»: Чехова призналась, что не любит «быть сверху»
Российская телеведущая порассуждала о доминирующей позиции женщины в отношениях.
Фото: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова использует свой Instagram-аккаунт не только для публикации красивых фотографий. Нередко звезда беседует с фолловерами на довольно пикантные темы и делится своими рассуждениями по поводу союза влюбленных.
Под последним снимком знаменитость решила порассуждать о доминировании женщины в отношениях в целом и рассказать о своем личном опыте. Но речь в посте шла отнюдь не о сексе, что сама шутливо подчеркнула актриса.
«Женщина сверху! Я несколько лет назад отказалась от этой позиции. Не в сексе, а в отношениях. Доминирующая женщина может быть счастлива, если она смирится с тем, что регулярно не будет чувствовать себя женщиной. Я с этим смириться не смогла», — призналась светская львица.
В завершение своего поста Чехова объявила, что у ее любимой собаки Гавруши появился ухажер. Совместное фото пары питомцев звезда разместила в своем аккаунте.
Фанаты ведущей принялись рассказывать о своих отношениях, споря и перебивая друг друга в комментариях.
«Сильные женщины всегда выбирают мужчин слабее себя. Так устроено»;
«Женщина, которая умело прикидывается слабой и беспомощной — тот еще доминант»;
«Который раз убеждаюсь, что нашим обществом правят гендерные стереотипы», — делились мнением фолловеры.
Большинство же не стали вступать в полемику, а просто умились собакам на фотографии и «поженили» французских бульдогов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова похвасталась упругой попой во время занятий йогой.
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