«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице Instagram подборку новых фотографий дочери. Артист просто обожает делиться с подписчиками живыми зарисовками из жизни своих шестилетних близнецов Гарри и Лизы. Особенно часто в его объектив попадает именно юная наследница, которая всегда радует фанатов новыми остроумными замечаниями.

На этот раз белокурая малышка позировала на фоне стога сена. Галкин предложил фанатам выбрать, на какой из фотографий девочка вышла лучше.

«Моя деревенская воображуля», — подписал он снимки.

Некоторые фанаты послушно стали выбирать, какая из фотографий первоклассницы Лизы им нравится больше. Но большинство поразил тот факт, что девочка напомнила им брата. Как известно, дети Галкина и Примадонны — двойняшки, причем сходства между ними обычно не замечают. Считается, что Гарри похож на отца, а Лиза пошла в мать.

«На первой фотографии подумала Гарик, вторую посмотрела — это Лиза? Вернулась на первую. Как они похожи»;

«На первой и третьей очевидно — близнецы!»;

«На последней фотке вылитая Гарри!» — написали юзеры в комментариях.

Instagram @maxgalkinru

Лиза и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. 18 сентября они отметят свое семилетие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин понял суть отцовства.