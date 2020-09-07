После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи

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Анастасия Шадская
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Ироничный пост артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Юморист и телеведущий Евгений Петросян не стал унывать даже после прерванного выступления на фестивале в Сочи «Юморина-2020». Накануне развеселить зрителей на сцене концертного зала «Фестивальный» артисту помешала неожиданная эвакуация. Ведущий шоу Юрий Аскаров по требованию охраны, попросил Петросяна и всех зрителей выступления незамедлительно удалиться. В результате поклонники вместе с юмористами, оказавшись в коридоре, принялись фотографироваться друг с другом.

Спустя некоторое время после инцидента на странице в Instagram Петросян рассказал подписчикам о вечере перед отъездом из Сочи. Артист опубликовал фотографию с отдыха, на которой позирует рядом с необычным памятником.

«Последний вечерок в Сочи. Вот встретил единомышленника — книголюба!» — написал юморист.

Петросян отметил, что даже успел получить от «нового друга» некие инструкции.

Instagram @petrosyanevgeny

Фанаты шоумена восприняли это как сигнал и стали наперебой интересоваться, что же читает их кумир.

«Что он посоветовал вам почитать? Очень интересно было бы знать»;

«Назовите ваше любимое произведение, ну, пожалуйста!» — написали они.

Также многие отметили, как потрясающе выглядит Петросян, а ведь ему скоро исполнится 75 лет.

«А вы с каждым разом моложе и моложе»;

«Евгений Ваганович, в чем ваш секрет?»

Памятник нагруженного книгами молодого человека, который отметил своим вниманием Евгений Петросян, был установлен в Сочи у Международного инновационного института десять лет назад. Он носит название «Вечный студент». Автором произведения искусства стал скульптор Акоп Халафян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян обрадовался своему сходству с отцом.

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