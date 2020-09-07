🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Вы вступаете в потрясающий период своей жизни, Рак. Все может начать стремительно меняться в лучшую сторону, а мечты и желания — исполняться. А новые знакомые могут привести вас в место, где вы давно хотели оказаться.

В вашу жизнь готова вмешаться сама старушка-судьба, дорогие Близнецы. Внезапно перед вами начнут открываться некогда наглухо закрытые двери. Возможны новые встречи и интересные события в жизни. Не упустите свой шанс.

В вашей жизни настала пора перемен, Тельцы. Переживания и смятения остались позади. Но прежде, чем с головой броситься в новый увлекательный период своей жизни, найдите немного времени для отдыха. Проведите время наедине с собой и подумайте, какие уроки вы извлекли из прошлых неудач.

Овны, вам, как и многим другим, порой нравится чувствовать себя жертвами обстоятельств. Находить объективные причины своих неудач и несбывшихся надежд куда проще, чем понять, почему это с вами происходит. Выберите моменты, чтобы проанализировать эту ситуацию. Скорее всего, все идет еще из детства. Если вы найдете истоки своих проблем, то сможете их решить.

Сегодня, 7 сентября, Луна находится в знаке Стрельца. Это значит, что у представителей всех знаков зодиака будет прослеживаться желание сбежать от земных проблем в мир иллюзий и фантазий.

Иногда важно понимать не только то, что хорошо для вас, но и то, что плохо, Львы. Пришла пора покончить со старыми отношениями, которые тянут вас вниз. Прервать их может быть больно, но в будущем вы еще поблагодарите себя за это.

Космический совет: хаос может послужить катализатором для положительных изменений.

♍ Дева

Последуйте примеру Львов, Девы, разберитесь в своей жизни. Может быть, что-то или кто-то давно не нужны вам для счастливого существования? Избавляться от таких вещей и людей никогда не бывает просто, зато потом вы почувствуете настоящее облегчение.

Космический совет: разберитесь, что в жизни стало лишним.

♎ Весы

Последние месяцы были непростыми, но пора дать себе время на передышку. Вместо бурного выяснения отношений и постоянного бега вперед расслабьтесь и найдите в себе силы решить давние конфликты с друзьями и близкими. Какой бы ни была причина ссоры, попробуйте первыми попросить примирения, Весы.

Космический совет: найдите источник вашей внутренней силы.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы уже должны были понять, что кое-какие происшествия и отношения могут не принести вам в жизни счастья, но подарить ценный опыт. Назад пути нет, продолжайте идти проторенным путем. Скоро вы поймете, что перед вами открываются двери, ранее закрывавшиеся у вас перед носом. Не волнуйтесь, скоро все будет хорошо.

Космический совет: это происходит не с вами, а ради вас.

♐ Стрелец

Не существует короткого пути или волшебного заклинания, чтобы все сразу стало хорошо или получилось, Стрельцы. Помните о силе долгосрочной перспективы. На передний план начнут выходить важные для вас отношения, которые давно хотелось бы наладить. Будьте терпеливы и не торопите этих людей — всему свое время. Космический совет: исцеление — это длительный процесс.

♑ Козерог

Козероги, вас окружают потрясающие люди, которые делают вас лучше и притягивают к вам удачу. Поблагодарите Вселенную, что вам так повезло! А впереди вас ждет еще и встреча с человеком, который может оказаться вашей второй половинкой. Пристальнее смотрите по сторонам.

Космический совет: вы можете скоро встретить свою родственную душу.

♒ Водолей

Иногда вы пробуете все, но ничего не получается. А порой все мечты сбываются без всяких на то усилий с вашей стороны. Сейчас наступает как раз такое время, Водолеи! Не нужно прилагать лишних усилий, достаточно следить за знаками и следовать за тем, что приготовила вам судьба.

Космический совет: вы можете стать свидетелем удивительного.

♊ Рыбы

Кажется странным, но сейчас нужно думать не о других, а о себе. Вам нужно создать себе максимально комфортные условия существования, Рыбы. Тогда вы сможете заниматься делами и выполнять поставленные перед вами задачи на максимальном уровне. Но сначала все же подумайте о себе, своем физическом и ментальном здоровье.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября.