Три человека погибли при пожаре в квартире в Москве
Пламя вспыхнуло на девятом этаже дома в Зеленограде.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России / ТАСС
Три человека погибли в результате пожара в одной из квартир в жилом доме в Зеленограде. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Как пишет агентство, пламя вспыхнуло в многоэтажке на девятом этаже. В настоящий момент возгорание локализовано. Из задымленного помещения сотрудники МЧС вытащили тела трех погибших.
По предварительным данным, еще 20 человек самостоятельно эвакуировались с нижних этажей. Горели личные вещи и мебель на площади 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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