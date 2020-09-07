Три человека погибли при пожаре в квартире в Москве

Три человека погибли в результате пожара в одной из квартир в жилом доме в Зеленограде. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Как пишет агентство, пламя вспыхнуло в многоэтажке на девятом этаже. В настоящий момент возгорание локализовано. Из задымленного помещения сотрудники МЧС вытащили тела трех погибших.

По предварительным данным, еще 20 человек самостоятельно эвакуировались с нижних этажей. Горели личные вещи и мебель на площади 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.