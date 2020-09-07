Какие опасности в себе несет ретроградное движение Марса в сентябре?
Астролог Алена Никольская дала несколько советов по тому, как обезопасить себя от негативной энергии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © National Aeronautics & Space Adm, YouTube @Алена Никольская
Уже 9 сентября Марс развернется и начнет двигаться ретроградно относительно Земли. Это будет непростое время, пережить которое без потерь помогут советы астролога. Алена Никольская специально для 5-tv.ru объяснила, что можно и нельзя делать в период 66-88 дней от начала его обратного движения.
Чем грозит ретроградный Марс?
Планета Марс отвечает за любую активность — это спорт, достижения, успехи в работе и хобби, а также конфликты разного рода. Он влияет на выяснение отношений, напряженность, а в конечном итоге — на расстановку точек над «i» во всех аспектах жизни.
«Это происходит раз в два года и два месяца. И длится от 66 до 88 дней. Все эти цифры делятся на два, а это всегда говорит про двойственность. Напряжение и конфликт, выяснение отношений…» — пояснила астролог.
В это время все процессы словно тормозятся и идут со скрипом. Так что лучше поставить деловую активность на паузу. Это время для продуманных действий — анализа прошлых неудач, работы над ошибками, исправления недочетов.
«Любые инициативы будут затруднены. Вы потратите много сил, ресурсов, лене, а эффективность будет нулевая», — рассказала Никольская.
Влияние на здоровье
В первую очередь влияние ретроградного Марса отметят на себе мужчины. Существует риск потери или значительного снижения либидо.
«Мужская сила, в том числе и потенция, будет под вопросом. Будет меньше хотеть двигаться, что-то делать, достигать. Все ваше внимание будет обращено вовнутрь», — предупреждали сильный пол астролог.
Международная политика
В этот период всегда активизируются любые темы, связанные с конфликтами, ссорами — и на международной арене тоже. Это могут быть вооруженные столкновения, войны, конфронтации, столкновения отдельных индивидуумов и социума.
«А еще, пока идет ретроградный Марс, тот, кто сделает первым „выстрел“, проиграет», — указала на эту закономерность Алена.
Что нельзя делать в это время?
В такой период категорически не рекомендуется:
- Покупать технику, автомобили или станки;
- Регистрировать любые фирмы или организации;
- Начинать долгосрочные проекты;
- Заниматься серьезными видами спорта (риск травм, особенно при контактах с железом);
- Работать с механизмами, оружием и огнем.
Что можно делать при ретроградном Марсе?
Все, что начинают делать при ретроградном Марсе, рискует затянуться минимум на два года — до следующего цикла. Поэтому лучше отложить сами дела и сосредоточиться на планировании:
- Составить список незаконченных дел и нерешенных вопросов;
- Сделать анализ прошлых ошибок, успехов, удачных и неудачных идей;
- Наметить новые дела на будущее;
Астролог Алена Никольская напомнила одну важную истину, которая поможет прожить при ретроградном Марсе без потерь.
«Иногда тормоза и высокие стены сохраняют вам жизнь и безопасность», — указала она.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение астролога Володиной о тяжелом сентябре 2020 года.
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