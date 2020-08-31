«Папа всегда рядом»: 11-летний сын Эмина Агаларова выпустил дебютный клип

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Софья Зуева
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Подросток пошел по стопам знаменитого отца и решил связать свою жизнь с музыкой.

«Папа всегда рядом»: 11-летний сын Эмина Агаларова выпустил дебютный клип

Фото: Instagram @eminofficial

Певец Эмин Агаларов считается одним из самых примерных отцов среди представителей шоу-бизнеса. Неудивительно, что его сын Али увидел в нем идеальный образец для подражания и в 11 лет уже выпустил свой первый клип. Трейлер видеоработы мальчика гордый отец опубликовал в Instagram.

«Жги дальше, а gапа всегда рядом», — написал Эмин Агаларов под опубликованным роликом.

Пользователи оценили высокий потенциал наследника и в очередной раз восхитились крепкими семейными узами музыканта. Родители Али развелись пять лет назад, но певец принимает активное участие в воспитании детей от первого брака.

«Бро, малой опередит тебя»;

«Эмин, у вас очаровательные дети»;

«Красава Алишка», — написали пользователи.

Али Агаларов взял себе сценический псевдоним A.Li. О желании мальчика стать музыкантом стало известно в начале августа, тогда его отец рассказал о начале работы над клипом.

Али — не единственный сын Эмина Агаларова. Исполнитель — многодетный отец, воспитывающий четырех детей, включая удочеренную девочку Амину. Брат-близнец Али — Микаэль о музыкальной карьере пока не задумывался. Также у артиста есть маленькая дочь Афина, рожденная в браке с моделью Аленой Гавриловой, с которой музыкант развелся этой весной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эмин Агаларов устроил детям праздник с катанием на яхте.

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