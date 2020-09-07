На Кипре рассекретили имена свыше 30 владельцев «золотых паспортов»

Владельцами «золотых паспортов» Кипра являются 34 предпринимателя из России, Украины и Сирии. Все они относятся к группе так называемого «повышенного риска», пишет местная газета Politis.

Отмечается, что соответствующие документы каждый из них получил в период, когда пост президента республики занимал экс-глава Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас. А именно с 2008 по 2013 годы.

Politis уточняет, что список с именами владельцев «золотых паспортов» действующий глава республики Никос Анастасиадис направил лидерам политических партий государства. Изначально перечень входил в классификацию секретных документов, однако спустя время этот гриф был с него снят.

Издание подчеркивает, что в данном списке числятся имена лишь тех людей, обоснованность выдачи «золотых паспортов» которым когда-либо вызывала сомнения. Причем не только у нынешнего правителя, но и во времена пребывания у власти Кипра оппозиционеров.

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