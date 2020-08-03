Почему Россия разрывает с Кипром налоговое соглашение

Новые решения Минфина: Москва начинает процесс денонсации, то есть разрыва, соглашения с Кипром о двойном налогообложении.

Этот документ еще в середине 90-х сделал остров любимым офшорным курортом российского бизнеса.

Только за последний год туда вывели почти два триллиона рублей. И как теперь? Узнал Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт объяснил причины запрета пополнения анонимных электронных кошельков.