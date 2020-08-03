Почему Россия разрывает с Кипром налоговое соглашение
После того, как действие договора об отмене двойного налогообложения перестанет существовать, тем, кто захочет увести процент от дохода или дивиденды, придется платить дважды.
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