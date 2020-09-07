Памяти ХК «Локомотив»: девять лет со дня крушения Як-42 под Ярославлем

В понедельник, 7 сентября, исполняется ровно девять лет со дня авиакатастрофы под Ярославлем, где погибла команда хоккейного клуба «Локомотив». 5-tv.ru вспоминает о страшных событиях того дня, о причинах трагедии и тех, кто навсегда останется в наших сердцах.

Человеческий фактор

Самолет Як-42 потерпел крушение при взлете неподалеку от аэропорта «Туношна», врезавшись в берег реки Туношонка. На борту было 45 человек: 37 пассажиров — хоккеисты, тренеры, медики, обслуживающий персонал, а также восемь членов экипажа.

Как установила экспертиза, трагедия произошла из-за «человеческого фактора»: кто-то из пилотов случайно нажал на тормоз во время набора высоты. Выкатившись за пределы взлетной полосы и оторвавшись от земли, лайнер сбил курсовой маяк, вследствие чего потерял маневренность, упал в водоем, развалился на несколько частей и загорелся. Позже стало известно, что экипаж был допущен к полету с грубейшими нарушениями правил безопасности.

Прибывшие на место авиакатастрофы спасатели обнаружили лишь двоих выживших: бортинженера Александра Сизова и хоккеиста Александра Галимова. Несмотря на усилия врачей, 12 сентября спортсмен скончался от полученных травм в ожоговом центре Института хирургии имени Вишневского. За жизнь Сизова с переломами обеих бедер, ребер, повреждениями грудной клетки, переломом свода черепа и ожогами 15% тела боролись медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его, к счастью, удалось стабилизировать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Хитрин (@evgenyhitrin) 7 Сен 2017 в 3:24 PDT

Несостоявшийся матч

В тот роковой день, 7 сентября 2011 года, команда «Локомотива» летела в Минск, где 8 сентября должна была состоятся первая игра четвертого сезона КХЛ. Фанаты раскупили все билеты в надежде посмотреть на грандиозный матч и поболеть за любимых спортсменов. В свою очередь, бывшие в составе белорусы — капитан национальной сборной Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов также жаждали встречи с родной публикой. Но случиться этому было не суждено.

В память о погибших на «Минск-Арене» состоялся вечер-реквием. На него пришли все, кто ранее приобрел билеты на хоккейный матч, а вырученные средства были переданы в фонд помощи родственникам спортсменов.

Кто виноват в трагедии?

В декабре 2014 года начался громкий процесс по делу о крушении Як-42 под Ярославлем. Он длился почти год. За это время были допрошены более 100 экспертов, свидетелей и потерпевших. Однако родственники погибших не остались удовлетворены результатами следственных действий. По их мнению, многие версии трагедии не были отработаны. В связи с чем, люди ни единожды указывали суду не состыковки в материалах дела и даже ходатайствовали о возвращение его на доследование. Тогда судья Вячеслав Востриков в этом требовании потерпевшим отказал.

Единственным обвиняемым в деле был гендиректор по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев. Ему вменялась часть 3 статьи 263 УК РФ, предусматривающая наказание в виде лишения свободы за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть более двух лиц.

Окончательный вердикт был оглашен Тимофееву 21 сентября 2015 года. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения… и тут же освободил по амнистии.

День памяти «Локомотива»

Традиционно 7 сентября в России — день скорби по погибшим при крушении Як-42. В этот день на протяжение нескольких лет хоккейные матчи лиги вообще не проводились. В последние годы игры начинаются с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Кроме того, клубы проводят многочисленные акции, сопряженные с этим событием.

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