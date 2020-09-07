«Поделюсь антителами!» — заболевший пневмонией Певцов пошутил о своем здоровье
Известный актер сообщил, что готовится к выписке из больницы, однако придется смириться с некоторыми ограничениями.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Госпитализированный ранее актер Дмитрий Певцов записал видео из больничной палаты, в котором рассказал о своем самочувствии и поделился положительными новостями — в ближайшее время он поедет домой.
«Сегодня 7 сентября, мне сделали контрольное КТ, компьютерную томографию. Здесь я нахожусь сегодня уже десятый день, ну и жду, что меня выпишут», — рассказал Певцов.
Он также сообщил о своем диагнозе, который заставил его поклонников начать серьезно переживать.
«Мне сейчас объяснили, это называется внебольничная вирусная пневмония. Анализ ПЦР не подтвердил наличие коронавируса, а антитела есть. Вот как хочешь, так и понимай. Две недели полной изоляции. Работать нельзя. Общаться нельзя. Нечего нельзя. Хотя COVID то не подтвердился, вроде как», — отметил артист.
Тем не менее звезда театра и кино не теряет бодрость духа и со свойственным ему оптимизмом заявил фанатам, что готов поделиться антителами.
«Мне сказали, что у меня просто нереальные антитела. Кому нужны антитела, пишите, звоните. Поделюсь антителами. У меня их много и не жалко. В ближайшие два месяца они у меня будут. Или три даже», — заключил Дмитрий Певцов.
Состояние актера резко ухудшилось 29 августа. Медики диагностировали Певцову пневмонию, от которой Дмитрий сейчас лечится. Болезнь артиста внесла существенные коррективы в работу театра «Ленком». Руководству пришлось заменить несколько спектаклей при участии Дмитрия, один отменить совсем.
Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Певцов эмоционально вступился за коллегу по цеху Александру Захарову. Дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, скончавшегося год назад, заподозрили в алкоголизме.
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