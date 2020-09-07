Эксперты назвали устаревшие предметы школьной программы, от которых пора отказаться

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Софья Зуева
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От одних дисциплин в учебных заведениях уже давно нет никакой пользы, а некоторым наоборот необходимо добавить часов.

Эксперты назвали устаревшие предметы школьной программы, от которых пора отказаться

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Система обучения в российских школах постоянно меняется. Сегодня процесс совсем не похож на тот, каким был еще десять лет назад. Однако некоторые предметы, сохранившиеся в образовательной программе, устарели. Об этом в интервью URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она также поведала, от каких уроков давно стоит отказаться, а каким нужно добавить больше чесов в неделю.

Так, дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» на сегодняшний день в нынешнем формате не нужна, считает эксперт.

«ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — отметила специалист.

По ее мнению, учащиеся должны обучаться на практике. Например, стоит приглашать на уроки сотрудников МЧС, которые расскажут и покажут, как действовать в тех или иных опасных ситуациях.

С ней согласен профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник института образования Ирина Абанкина.

«Дети не должны сидеть за партой. Обучение должно быть практико-ориентированным», — отметила профессор.

А вот на литературу стоит сделать особый упор, считают эксперты. По мнению заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук Евгения Ямбурга этот предмет расширяет кругозор учеников и способствует более глубокому пониманию мира.

«Она закладывает основы нравственности», — считает доктор наук.

Также в школах стоит давать больше часов химии и биологии. По мнению профессора ВШЭ Абанкиной, специалисты из этой области в ближайшем будущем станут одними из самых востребованных.

Недавний опрос интернет-сервиса по поиску работы подтвердил мнение экспертов. По мнению россиян, ОБЖ вошел в список самых необязательных предметов. Также респондентов посчитали неважными географию и физкультуру. А вот о необходимости изучения русского языка и математики заявили 60% опрошенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие правила в школе утвердило Минпросвещения с 1 сентября.

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