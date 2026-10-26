Еще один предмет: расширить школьную программу предложили в Общественной палате

С инициативой выступил Владислав Гриб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский
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Владислав Гриб предложил включить шахматы в обязательную школьную программу
Шахматы предложили сделать частью школьной программы по математике. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, сообщает РИА Новости.
По его мнению, несколько обязательных часов позволят научить игре всех школьников и повысить интерес к шахматам.
Сейчас такие занятия в российских школах проходят преимущественно во внеурочное время или в рамках дополнительного образования.
При этом ранее в Минпросвещения поясняли, что образовательные организации могут самостоятельно включать шахматы в ту часть программы, которую формируют участники образовательных отношений.
Гриб также предложил проводить Всероссийскую школьную олимпиаду по шахматам. По его задумке, победители могли бы получать дополнительные баллы к ЕГЭ.
Ранее президент России Владимир Путин призвал менять школьную программу и адаптировать ее к современным реалиям на фоне развития технологий.
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