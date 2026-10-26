Еще один предмет: расширить школьную программу предложили в Общественной палате

Владислав Гриб предложил включить шахматы в обязательную школьную программу

Шахматы предложили сделать частью школьной программы по математике. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, сообщает РИА Новости.

По его мнению, несколько обязательных часов позволят научить игре всех школьников и повысить интерес к шахматам.

Сейчас такие занятия в российских школах проходят преимущественно во внеурочное время или в рамках дополнительного образования.

При этом ранее в Минпросвещения поясняли, что образовательные организации могут самостоятельно включать шахматы в ту часть программы, которую формируют участники образовательных отношений.

Гриб также предложил проводить Всероссийскую школьную олимпиаду по шахматам. По его задумке, победители могли бы получать дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал менять школьную программу и адаптировать ее к современным реалиям на фоне развития технологий.

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