Видео: дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

Свадьба дочери актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Мама невесты запечатлела и поделилась радостным моментом с подписчиками в Instagram. Мужем 19-летней Марии Михалковой-Кончаловской стал 27-летний Никита Кузьмин.

«Дети решили, что это должно быть в понедельник. Новая жизнь начинается в понедельник», — рассказала на камеру Толкалина.

По ее словам, она и отец невесты не помогали молодым людям в организации свадьбы — помолвленные вручили родителям приглашение явиться к назначенному времени 7 сентября во Дворец бракосочетания. Платье и цветочную фату Мария сшила себе сама. Однако остаться безучастной ее мама не смогла. Для брачующихся она приготовила музыкальный подарок. Подруги Толкалиной сыграли на старинном инструменте — лире Аполлона и спели на древнегреческом. Что актриса подарила детям помимо того, она не открыла — сказала, это личное.

В момент росписи Любовь не смогла сдержать слез радости. На церемонии собрались родственники и друзья пары. Среди гостей присутствовал даже бывший возлюбленный актрисы, британский композитор Саймон Басс, с которым она рассталась в июле. Свободно ли ее сердце сейчас, Толкалина не уточнила. Но не исключено, что мама невесты вскоре сама окажется у алтаря. На это намекает старинная свадебная примета. Актриса поймала брошенный дочерью букет невесты.

«Наверное, так получилось, потому что я самая высокая. Я протянула руку, и букет упал в нее. Я подумаю над этим вопросом (свадьбы — Прим.ред.)», — сказала на камеру Любовь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина в мокром платье объявила конкурс на «самое забористое хамство».