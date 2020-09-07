Бывшая теща Пригожина замерзает в неотапливаемом доме

Мать экс-супруги Иосифа Пригожина стала жертвой долгов своей дочери Елены. Как стало известно, пожилая дама Светлана Соколова обитает в неотапливаемом доме в Подмосковье. Она жалуется на здоровье, не знает, как пережить грядущую зиму и найти выход из тяжелого положения.

«Я сначала нагрею простыню, а только потом ложусь. Тут в сентябре очень холодно. Дом не утеплен. Он летний. У меня ноги болят. Нет прописки. Я — бомж. Неизвестно где я буду дальше жить», — рассказала Соколова в программе «Звезды сошлись».

Прежде пенсионерка жила в трехкомнатной квартире в южном районе Москвы Чертаново. Из-за действий наследницы она оказалась без собственной крыши над головой. В свое время Елена Соколова вместе с мужем Дмитрием набрала кредитов для открытия совместного бизнеса. В банках паре отказали из-за отсутствия официального места работы, но кредит дали в микрофинансовой организации.

По словам Елены, взяли четыре миллиона рублей, а в качестве гаранта заложили свою квартиру в центре Москвы на Покровке. Но бизнес быстро прогорел, у Елены и ее избранника образовался большой долг. В ситуацию вмешалась дочь Пригожина и Соколовой Даная, но и она не улучшила положение семьи. Продюсер предупреждал близких о таком исходе, но не сумел убедить. В результате, по его словам, семья потеряла гораздо большую сумму.

«Я много лет уговаривал Данаю, как и Дмитрия, не подписывать никаких бумаг. Но как можно в XXI веке, имея недвижимости на 100 миллионов, взять и это все профукать! Они потеряли три квартиры, они потеряли землю под строительство дачи. Они заложили даже мамину квартиру, которая осталась на улице в 82 года. Человека выписали в никуда! В XXI веке такое возможно?» — рассказывал Пригожин.

Разбирательства по поводу квартир семьи Иосифа Пригожина тянутся с 2015 года. Этим летом дочь Пригожина, заявила, что намерена призвать людей, лишивших ее семью недвижимости, к ответу и оспорить сделку.

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