Видео: Иосиф Пригожин показал, что довело до слез гостей на свадьбе сына Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии и отчим ее детей, поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram трогательным моментом со свадьбы пасынка Арсения Шульгина. Первый танец молодожены исполнили под песню самой Валерией.

«На этом моменте плакал весь зал», — сентиментально признался Пригожин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 1 Сен 2020 в 1:41 PDT

Видео действительно «цепляет» — пара кружится в танце в облаках дыма, гости умиляются, а Валерия с трудом сдерживает рыдания, пока поет о любви. Избраннице Шульгина, молоденькой Лиане Волковой, всего 21 год, как и самому жениху.

Подписчики Пригожина пришли в восторг от видео со свадьбы.

«Красивая история»;

«Очень трогательно и душевно»;

«Разревелась не на шутку», — поздравили они всю звездную семью с этим радостным событием.

Арсений Шульгин — младший из трех детей Валерии от ее первого брака с Александром Шульгиным. После свадьбы с Валерией Иосиф Пригожин принял ее детей, как своих, и неоднократно называл их родными. Профессиональный пианист Арсений даже не стал приглашать биологического отца на церемонию.

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