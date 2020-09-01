Видео: Иосиф Пригожин показал, что довело до слез гостей на свадьбе сына Валерии

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Анастасия Шадская
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Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой.

Видео: Иосиф Пригожин показал, что довело до слез гостей на свадьбе сына Валерии

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии и отчим ее детей, поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram трогательным моментом со свадьбы пасынка Арсения Шульгина. Первый танец молодожены исполнили под песню самой Валерией.

«На этом моменте плакал весь зал», — сентиментально признался Пригожин.

 
 
 
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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Видео действительно «цепляет» — пара кружится в танце в облаках дыма, гости умиляются, а Валерия с трудом сдерживает рыдания, пока поет о любви. Избраннице Шульгина, молоденькой Лиане Волковой, всего 21 год, как и самому жениху.

Подписчики Пригожина пришли в восторг от видео со свадьбы.

«Красивая история»;

«Очень трогательно и душевно»;

«Разревелась не на шутку», — поздравили они всю звездную семью с этим радостным событием.

Арсений Шульгин — младший из трех детей Валерии от ее первого брака с Александром Шульгиным. После свадьбы с Валерией Иосиф Пригожин принял ее детей, как своих, и неоднократно называл их родными. Профессиональный пианист Арсений даже не стал приглашать биологического отца на церемонию.

Ранее 5-tv.ru писал, кто такая Лиана Волкова — новая невестка Валерии.

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