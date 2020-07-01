Почти договорились: Россия и Белоруссия достигли понимания в газовом вопросе

В газовом споре между Россией и Белоруссией появилось понимание в формировании цен на топливо, сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко.

«Я должен вас проинформировать, что вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики России и Белоруссии, присутствовали и от посольства люди, и был Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело. Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — рассказал Семашко на пресс-конференции.

Он также добавил, что в данный момент Белоруссия не довольна ценами на российский газ и имеет разногласия с «Газпромом».

«Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить: к 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — дополнил посол.

В начале июня стало известно, что Минск настаивал на пересмотре цен на российский газ из-за тенденций снижения тарифов для поставки в Европу. Еще в марте 2020-го средняя стоимость российского газа снизилась к февралю на 9% — 125 долларов за одну тысячу кубометров. Тем временем, льготная цена для Белоруссии сохранялась на уровне 127 долларов за одну тысячу кубометров. Александр Лукашенко отметил, что цена для соседей должна быть не выше 45 долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз.