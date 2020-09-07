«Парень, что надо»: Агния Кузнецова дала «порулить» машину девятимесячному сыну

Актриса Агния Кузнецова в очередной раз похвасталась превосходными навыками вождения своего девятимесячного сына Андрона. В прошлый раз звезда уже показывала фанатам, как малыш «управляет» автомобилем вместе с папой. Однако сейчас, видимо, ребенок набрался опыта и начал «крутить баранку» самостоятельно.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте актрисы, видно, как Андрон бесстрашно «бороздит» дороги сельской местности, внимательно смотря по сторонам. При этом скорость движения очень маленькая, а рядом для подстраховки находится мама.

Instagram @agniakyza

Поклонники Кузнецовой пришли в восторг от того, насколько умело малыш водит машину и заверили актрису, что скоро мальчик будет сам возить маму на съемки и шоппинг. Однако некоторые все же выразили негодование, что актриса подвергла опасности своего ребенка.

«Вот и новый водитель подрос»;

«Парень, что надо»;

«Классный такой», — написали восхищенные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агния Кузнецова поделилась редкими фото со свадьбы.