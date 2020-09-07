«Парень, что надо»: Агния Кузнецова дала «порулить» машину девятимесячному сыну
Актриса хочет вырастить из малыша настоящего профессионала.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Актриса Агния Кузнецова в очередной раз похвасталась превосходными навыками вождения своего девятимесячного сына Андрона. В прошлый раз звезда уже показывала фанатам, как малыш «управляет» автомобилем вместе с папой. Однако сейчас, видимо, ребенок набрался опыта и начал «крутить баранку» самостоятельно.
На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте актрисы, видно, как Андрон бесстрашно «бороздит» дороги сельской местности, внимательно смотря по сторонам. При этом скорость движения очень маленькая, а рядом для подстраховки находится мама.
Поклонники Кузнецовой пришли в восторг от того, насколько умело малыш водит машину и заверили актрису, что скоро мальчик будет сам возить маму на съемки и шоппинг. Однако некоторые все же выразили негодование, что актриса подвергла опасности своего ребенка.
«Вот и новый водитель подрос»;
«Парень, что надо»;
«Классный такой», — написали восхищенные пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Агния Кузнецова поделилась редкими фото со свадьбы.
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