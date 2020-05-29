«Мужичок»: Агния Кузнецова разрешила «порулить» полугодовалому малышу

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Алиса Старжевская
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Актриса вместе с супругом и маленьким Андроном решили прокатиться по сельской местности.

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Фото, видео: Instagram @agniakyza

Видео первого «опыта» полугодовалого сына за рулем машины Агния Кузнецова опубликовала в Instagram.

«Андрон за рулем на районе. Мужичок. Первая поездка с папой», — подписала видео актриса.

Конечно, малыш сидел на руках у папы. Своими маленькими ручками он пытался дотянуться до неизвестного предмета — руля. Особенно Андрону понравилось «бибикать», что не удивительно для ребенка.

«Андрон впервые за рулем. Ну что, пацану уже полгода, пора бы. Вот так мы тусим в поселке на районе», — прокомментировала актриса.

Instagram @agniakyza

Подписчиков позабавило видео Агнии. Они отметили, что семья классно проводит время, а Андрон — настоящее чудо.

«Это дико круто»;

«Классно тусите на районе»;

«Сладкий такой»;

«Супер! Ему очень понравилось!» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агния Кузнецова рассказала, как заполучила своего мужа.

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