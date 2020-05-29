«Мужичок»: Агния Кузнецова разрешила «порулить» полугодовалому малышу
Актриса вместе с супругом и маленьким Андроном решили прокатиться по сельской местности.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @agniakyza
Видео первого «опыта» полугодовалого сына за рулем машины Агния Кузнецова опубликовала в Instagram.
«Андрон за рулем на районе. Мужичок. Первая поездка с папой», — подписала видео актриса.
Конечно, малыш сидел на руках у папы. Своими маленькими ручками он пытался дотянуться до неизвестного предмета — руля. Особенно Андрону понравилось «бибикать», что не удивительно для ребенка.
«Андрон впервые за рулем. Ну что, пацану уже полгода, пора бы. Вот так мы тусим в поселке на районе», — прокомментировала актриса.
Подписчиков позабавило видео Агнии. Они отметили, что семья классно проводит время, а Андрон — настоящее чудо.
«Это дико круто»;
«Классно тусите на районе»;
«Сладкий такой»;
«Супер! Ему очень понравилось!» — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агния Кузнецова рассказала, как заполучила своего мужа.
Читайте также
100%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?