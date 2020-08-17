Актриса Агния Кузнецова уже несколько лет счастлива в браке с танцором и хореографом Максимом Петровым. В честь скорого пятилетия со дня свадьбы актриса решила порадовать поклонников фото из семейного архива с того счастливого дня.

«Без месяца пять лет мы вместе. Скоро годовщина свадьбы, — сентиментально написала Кузнецова послание супругу. — Супружество — это не для слабаков, а для отважных и бесстрашных».

В постскриптуме девушка упомянула, что на фото они с супругом выглядят притихшими, проникнувшись серьезностью момента.

Instagram @agniakyza

Пару воодушевленно поздравили с предстоящей деревянной свадьбой.

«Будьте друг у друга»;

«Красивая пара. Живите счастливо!»;

«Поздравляю от всей души! Пять — хорошее число!» — написали подписчики Агнии в комментариях.

Годовщина свадьбы у Кузнецовой и Петрова — 16 сентября. В 2019 году они стали родителями маленького Андрона, который уже успел немного подрасти и даже посидеть за рулем. Актриса часто делится нежными снимками и рассказами про малыша.

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