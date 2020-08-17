«Супружество — не для слабаков»: Агния Кузнецова показала редкие фото со свадьбы
Актриса вышла замуж за хореографа Максима Петрова в 2015 году.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Фото, видео: Instagram @agniakyza
Актриса Агния Кузнецова уже несколько лет счастлива в браке с танцором и хореографом Максимом Петровым. В честь скорого пятилетия со дня свадьбы актриса решила порадовать поклонников фото из семейного архива с того счастливого дня.
«Без месяца пять лет мы вместе. Скоро годовщина свадьбы, — сентиментально написала Кузнецова послание супругу. — Супружество — это не для слабаков, а для отважных и бесстрашных».
В постскриптуме девушка упомянула, что на фото они с супругом выглядят притихшими, проникнувшись серьезностью момента.
Пару воодушевленно поздравили с предстоящей деревянной свадьбой.
«Будьте друг у друга»;
«Красивая пара. Живите счастливо!»;
«Поздравляю от всей души! Пять — хорошее число!» — написали подписчики Агнии в комментариях.
Годовщина свадьбы у Кузнецовой и Петрова — 16 сентября. В 2019 году они стали родителями маленького Андрона, который уже успел немного подрасти и даже посидеть за рулем. Актриса часто делится нежными снимками и рассказами про малыша.
Ранее 5-tv.ru писал, как Агния Кузнецова «соблазняла» Павла Прилучного.
Читайте также
46%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?