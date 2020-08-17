«Супружество — не для слабаков»: Агния Кузнецова показала редкие фото со свадьбы

|
Анастасия Шадская
42

Актриса вышла замуж за хореографа Максима Петрова в 2015 году.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @agniakyza

Актриса Агния Кузнецова уже несколько лет счастлива в браке с танцором и хореографом Максимом Петровым. В честь скорого пятилетия со дня свадьбы актриса решила порадовать поклонников фото из семейного архива с того счастливого дня.

«Без месяца пять лет мы вместе. Скоро годовщина свадьбы, — сентиментально написала Кузнецова послание супругу. — Супружество — это не для слабаков, а для отважных и бесстрашных».

В постскриптуме девушка упомянула, что на фото они с супругом выглядят притихшими, проникнувшись серьезностью момента.

Instagram @agniakyza

Пару воодушевленно поздравили с предстоящей деревянной свадьбой.

«Будьте друг у друга»;

«Красивая пара. Живите счастливо!»;

«Поздравляю от всей души! Пять — хорошее число!» — написали подписчики Агнии в комментариях.

Годовщина свадьбы у Кузнецовой и Петрова — 16 сентября. В 2019 году они стали родителями маленького Андрона, который уже успел немного подрасти и даже посидеть за рулем. Актриса часто делится нежными снимками и рассказами про малыша.

Ранее 5-tv.ru писал, как Агния Кузнецова «соблазняла» Павла Прилучного.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
Кто приглашен на свадьбу «звезды дискотек 90-х» Романа Жукова?
13:56
Момент падения бывшего чиновника Смольного в Петербурге попал на камеру
13:50
«Супружество — не для слабаков»: Агния Кузнецова показала редкие фото со свадьбы
13:41
Депутаты Госдумы поддержали выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
13:34
Поклонники попросили Мадонну перестать уродовать себя
13:30
«Вы забыли, что такое плохо»: Успенская собрала команду для борьбы с хейтерами

Сейчас читают

Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок