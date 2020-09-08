По факту экстренного приземления самолета на трассу в Коми проводится проверка

Следователи начали проверку после экстренного приземления легкомоторного самолета на трассу в республике Коми. Как пояснил пилот, посадка была вынужденной: в воздухе произошла поломка — заглох двигатель.

«Установлено лицо, осуществляющее полет, а также являющееся собственником авиатранспорта. Следователями устанавливаются обстоятельства, послужившие причиной аварийной посадки. При этом установлено, что в результате произошедшего пострадавших не имеется. Материальный ущерб государственной или частной собственности не причинен», — объяснила Кристина Лобанова, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Пилоту удалось найти прямой участок дороги, не столкнуться с машинами и даже припарковаться на обочине. Как видно на кадрах, участок трассы довольно узкий, к тому же, вплотную к нему растут деревья.