Мощная стена пламени едва не подобралась к населенным пунктам в Красноярском крае
Особый противопожарный режим сейчас действует в 42 российских регионах.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
Спасателям удалось справиться с последними очагами природных пожаров в Красноярском крае, где горели более 20 гектаров леса. Парашютисты-десантники не дали огню подобраться к населенным пунктам.
Всего в России за сутки потушили 13 лесных пожаров. Самые крупные по площади сейчас в Иркутской и Ростовской областях. Лес продолжает гореть в Якутии, под Нижним Новгородом и в Карачаево Черкесии. Особый противопожарный режим действует в 42, то есть в половине регионов страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ситуацию с природными пожарами губернатор Ростовской области обсудил со спикером Совета Федерации. Валентиной Матвиенко.
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