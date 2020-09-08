Мощная стена пламени едва не подобралась к населенным пунктам в Красноярском крае

Спасателям удалось справиться с последними очагами природных пожаров в Красноярском крае, где горели более 20 гектаров леса. Парашютисты-десантники не дали огню подобраться к населенным пунктам.

Всего в России за сутки потушили 13 лесных пожаров. Самые крупные по площади сейчас в Иркутской и Ростовской областях. Лес продолжает гореть в Якутии, под Нижним Новгородом и в Карачаево Черкесии. Особый противопожарный режим действует в 42, то есть в половине регионов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ситуацию с природными пожарами губернатор Ростовской области обсудил со спикером Совета Федерации. Валентиной Матвиенко.