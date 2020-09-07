Пятый канал вошел в ТОП лучших ивент-агентств международного рейтинга

По версии Bea World Пятый канал входит в ТОП-30 лучших ивент-агентств международного рейтинга. Использование только передовых технологий обеспечивает высокое качество контенту телеканала, что неоднократно признавали ведущие эксперты, в том числе и международного уровня.

Пятый канал первым в России запустил новое производство полного цикла комбинированных съемок. Эта технология стала флагманской в российском пространстве кино- и теле индустрии и обеспечила отрасли совершенно новый качественный этап профессионального развития. Применение визуального движка Unreal Engine позволяет создавать реалистичные и фантазийные миры любой сложности. Происходит полное погружение в виртуальную реальность.

Специально разработанное для комбинированных съемок программное обеспечение позволяет управлять виртуальной сценой на всех этапах медиа производства и дает возможность выводить на экран фотореалистичное изображение до 16К, а также создавать в реальном времени картинки любой сложности и глубины в зависимости от фантазии заказчика. Высокотехнологическое оборудование позволяет отказаться от создания художественного света, заменив его на революционные методы и динамическое освещение.

Технология комбинированных съемок может применяться практически в любых сферах медиа индустрии: телешоу, концерты, реклама, кино, музыкальные клипы. Среди преимуществ можно отметить многократное снижение стоимости и сроков реализации виртуального производства, возможность воссоздания абсолютно любого физического объекта в виртуальной среде, а также внесение изменений в виртуальную сцену в режиме реального времени. Но самое главное, что в отличие от классических методов съемки или съемки с применением технологии chroma-key, происходит полное погружение актера в созданный мир. Проекция настолько реалистична, что отличить ее от настоящей живой локации практически невозможно. Именно поэтому новая технология может широко применяться в киноиндустрии.

Многие продакшны уже оценили все преимущества новой технологии. Технология комбинированных съемок позволяет переносить героев в самые невероятные локации. При этом, съемочная группа и оборудование находятся в одной и той же студии. Не нужно тратить время и деньги на сложную логистику — организовывать дорогостоящие командировки, искать места для съемок на натуре. Особенно удобным это стало в период пандемии коронавируса, когда практически все страны оказались закрыты. С помощью технологии комбинированных съемок появилась возможность не останавливать съемочный процесс, просто заменив реальные локации на виртуальные. Теперь можно посетить Египетские пирамиды и французский Лувр, подняться на вершину Эвереста или даже полететь на Марс, не выходя, при этом, из студии. Футуристические пейзажи и бескрайние степи, горы и пустыни — все, на что хватит фантазии. Можно даже путешествовать во времени! Возможности технологии комбинированных съемок безграничны!

На Западе при помощи этой технологии снимаются самые современные и кассовые проекты. Например, продолжение легендарного фильма «Аватар». Первые части стали настоящим прорывом в технологиях кинопроизводства. Это еще раз подтверждает преимущества технологии комбинированных съемок перед всем, что было раньше. Вышедший недавно сериал «Мандалорец» тоже снят с применением этой технологии. Проект высоко оценили зрители.

На данный момент Пятый канал единственный в России применяет в своих проектах технологии комбинированных съемок. Только у него есть уникальная возможность стоять на одном уровне с мировыми гигантами медиа индустрии. Использование новейших технологий — неотъемлемая часть успешной работы.

Внушительный парк собственных ПТС, АСБ, современных студий видео- и звукозаписи, монтажные аппаратные, парк съемочной и осветительной техники, ЦОД позволили Пятому каналу стать одной из лучших технологических площадок в России. Мощные серверы и процессоры обеспечили телеканалу возможность организовывать технические процессы любого уровня сложности, в том числе проводить онлайн мероприятия с неограниченным количеством подключений участников.

Пятый всегда был первопроходцем во многих современных технологиях телевидения и кино. Легендарная студия на Чапыгина, 6 стала поистине знаковым местом в телеиндустрии. Именно здесь тестировались и воплощались в жизнь самые смелые и современные идеи. В студиях легендарного телецентра прошел первый в истории телемост между женщинами СССР и США, который объединил сотни представительниц прекрасного пола и позволил им обсуждать существующие проблемы и задавать друг другу вопросы. Именно Пятый, как одна из самых технологических площадок страны, стал базой для проведения первой в истории онлайн трансляции церемонии вручения знаковой для киноиндустрии Премии Ассоциация продюсеров. Для реализации вещания были привлечены лучшие технические и творческие специалисты телеканала с уникальным опытом проведения прямых телевизионных трансляций, задействованы передовые IT-технологии и бродкастовое телевизионное оборудование. Пятый канал следит за техническими новинками. Самое современное оборудование в студиях, а также активное внедрение новейших технологий позволяют Пятому каналу всегда быть на шаг впереди.