Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Он отметил, что ситуация с блогером вызывает «глубокое беспокойство» и заявил, что Россия должна провести «полное и прозрачное расследование» инцидента.

«С облегчением узнал, что Алексей Навальный вышел из медикаментозной комы. Я надеюсь, его состояние продолжает улучшаться», — написал Рааб.

В свою очередь, российский дипломат заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес его страны.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — сообщил ТАСС представитель посольства.

Он подчеркнул, что российское диппредставительство выразило заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с ситуацией.

Келин также подтвердил полную приверженность России обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексея Навального вывели из медикаментозной комы. Состояние блогера значительно улучшилось.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику Charite в Германии. 2 сентября власти Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.