«Задолго до Киркорова»: Бабкина показала архивное фото с афрокосичками

|
Молодцова Анна
151

Поклонники никак не ожидали увидеть народную артистку в столь непривычном образе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Надежда Бабкина удивила армию своих поклонников неожиданным архивным фото. Народная артистка показала, как выглядела в молодости, но самое главное — призналась в страсти экспериментировать со внешностью. На снимке Бабкина появилась с африканскими косичками, что стало полнейшей неожиданностью для ее фолловеров. Как призналась певица, всю жизнь оставаться в одном-единственном образе — скучное и пустое занятие.

«Еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого @fkirkorov», — поведала о своих «авантюрах» Бабкина в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @ ngbabkina

Публикация получила множество откликов. Модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко отреагировала на фото, поставив несколько эмодзи «огонь». А некоторые посчитали, что Филипп Киркоров, известный своей любовью к смене имиджа, «скопировал» один из своих прошлых образов с молодой Бабкиной.

«Какая вы красавица»;

«Даже не узнать»;

«Неожиданно»;

«Так вот откуда у Киркорова косички, косит под Надежду Георгиевну», — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал архивное фото Нагиева и Собчак 20-летней давности.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным
13:02
Видео: последствия аварии в КБР, где пострадали 12 человек, в том числе ребенок
12:53
Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда
12:53
Восемь лет колонии. Занавес: Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову
12:41
«Прогнозов никаких» — Кудрявцева о состоянии матери после инсульта
12:35
Пэрис Хилтон рассказала, что в 17 лет над ней издевались в школе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок