«Задолго до Киркорова»: Бабкина показала архивное фото с афрокосичками

Надежда Бабкина удивила армию своих поклонников неожиданным архивным фото. Народная артистка показала, как выглядела в молодости, но самое главное — призналась в страсти экспериментировать со внешностью. На снимке Бабкина появилась с африканскими косичками, что стало полнейшей неожиданностью для ее фолловеров. Как призналась певица, всю жизнь оставаться в одном-единственном образе — скучное и пустое занятие.

«Еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого @fkirkorov», — поведала о своих «авантюрах» Бабкина в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @ ngbabkina

Публикация получила множество откликов. Модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко отреагировала на фото, поставив несколько эмодзи «огонь». А некоторые посчитали, что Филипп Киркоров, известный своей любовью к смене имиджа, «скопировал» один из своих прошлых образов с молодой Бабкиной.

«Какая вы красавица»;

«Даже не узнать»;

«Неожиданно»;

«Так вот откуда у Киркорова косички, косит под Надежду Георгиевну», — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал архивное фото Нагиева и Собчак 20-летней давности.