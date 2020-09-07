«Задолго до Киркорова»: Бабкина показала архивное фото с афрокосичками
Поклонники никак не ожидали увидеть народную артистку в столь непривычном образе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Надежда Бабкина удивила армию своих поклонников неожиданным архивным фото. Народная артистка показала, как выглядела в молодости, но самое главное — призналась в страсти экспериментировать со внешностью. На снимке Бабкина появилась с африканскими косичками, что стало полнейшей неожиданностью для ее фолловеров. Как призналась певица, всю жизнь оставаться в одном-единственном образе — скучное и пустое занятие.
«Еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого @fkirkorov», — поведала о своих «авантюрах» Бабкина в своем Instagram-аккаунте.
Публикация получила множество откликов. Модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко отреагировала на фото, поставив несколько эмодзи «огонь». А некоторые посчитали, что Филипп Киркоров, известный своей любовью к смене имиджа, «скопировал» один из своих прошлых образов с молодой Бабкиной.
«Какая вы красавица»;
«Даже не узнать»;
«Неожиданно»;
«Так вот откуда у Киркорова косички, косит под Надежду Георгиевну», — прокомментировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru публиковал архивное фото Нагиева и Собчак 20-летней давности.
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