🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Если последнее время вы боролись с дисгармонией в отношениях с партнером, сегодня вы обнаружите, что все решается само собой. Помните, вам не нужно исправлять всех и вся. Позвольте себе получить заслуженную любовь, это приведет к положительным изменениям.

Сегодняшний день обещает быть полным откровений. Откровений о том, кто вы, и какова ваша миссия на Земле. Прислушайтесь к помощникам из невидимых миров. Если вы раньше никогда не медитировали, самое время начать духовную практику. Приготовьтесь стать свидетелем чуда.

Правда в том, что кармические уроки повторяются снова и снова, пока мы не примиримся с тем, к чему привлекает нас наше подсознание, Телец. Вы уже были здесь раньше, и хорошо знаете, какие раны придется исцелять на этот раз. Помните, что это приведет к положительным изменениям, и для вас наступит время мира и спокойствия. Найдите минутку, чтобы поблагодарить Вселенную за хаос, который побудил вас пройти процесс очищения.

Отправьте весь негатив туда, где он и должны быть — в мусорное ведро. Сегодня самое время навести порядок в своей жизни. Соберитесь и расставьте приоритеты. Для Овнов вас наступает благословенное время, когда сбываются мечты и желания. Молитва благодарности уместна.

Менять свою жизнь и прекрасно, и некомфортно. С одной стороны, вы не знаете, что будет дальше. С другой — испытываете волнение по поводу того, куда вас ведут. Ваше высшее «Я» выходит на передний план для глобальной трансформации. Для некоторых из вас это может быть временем преодоления детской травмы. Это правда, что вас не воспитывали так, как вам хотелось бы. Но как долго вы собираетесь эту боль?

Космический совет: отпустите старую травму.

♍ Дева

Мы, люди, имеем докторскую степень в создании собственных проблем. Проблем, которых, скорее всего, никогда не существовало. Подумайте, как эта закономерность проявляется в вашей жизни, Дева. Вселенная призывает вас практиковаться в искусстве отстранения. Помните, что вещи не бывают ни плохими, ни хорошими. Именно линза, через которую мы смотрим на мир, окрашивает нашу реальность.

Космический совет: попрактикуйтесь в искусстве отстранения.

♎ Весы

Прежде чем вы это осознали, буря утихла, уступив место миру и умиротворению. Это благословенное время для вас, Весы. Время исцеления старых ран и примирения с прошлым. Поддержание связи со своим Высшим А поможет вам увидеть свет в любой ситуации.

Космический совет: буря прошла.

♏ Скорпион

«Что посеешь, то и пожнешь», — эта пословица должна стать вашей главной мудростью сегодня. Пришло время разобраться с текущим проектом, учитывая, что он принесет долгосрочные результаты. Это также благоприятное время для межличностного общения. Время, когда вы почувствуете, что ваша семья полностью поддерживает вас.

Космический совет: расслабьтесь и займитесь работой.

♐ Стрелец

Позвольте напомнить вам, что прощение никогда не касается другого человека. Речь идет о том, чтобы освободиться от багажа, который вы носите уже давно. «Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Спасибо. Я люблю тебя», — вы можете повторять это несколько раз каждый день, удерживая в голове человека или ситуацию, или записать это на бумаге. Космический совет: пришло время примириться со своим прошлым.

♑ Козерог

Исцеление редко бывает линейным процессом. В нем есть свои изгибы и повороты — изгибы и повороты, которые делают жизнь намного интереснее. Будьте благодарны за это путешествие и все, что оно вам открыло. Будьте благодарны за все способы, которыми это помогло вам укрепить связь с самим собой. Но есть еще несколько уроков, которые вам необходимо усвоить, Козерог. Сделайте перерыв в своих «мирских обязанностях» и сосредоточьтесь на своем внутреннем храме.

Космический совет: сосредоточьтесь на своем внутреннем храме.

♒ Водолей

Хватит смотреть на мир через призму пессимизма, Водолей. Вы выигрываете что-то, вы теряете что-то — и так устроена жизнь. Сегодня Вселенная призывает вас перенаправить взгляд на то, что у вас получается, и готова поддержать вас.

Космический совет: смотрите в будущее с оптимизмом.

♊ Рыбы

Вы беспокоитесь, что время идет, а вы еще не достигли всего, к чему стремились в этой жизни? Расслабьтесь. Вы находитесь именно там, где должны быть, и все происходит так, как задумали высшие силы. Сделайте глубокий вдох и отдайтесь потоку. Да, и еще одна вещь! Вряд ли сегодня все пойдет по плану A, B или C. Вам пригодится гибкость.

Космический совет: вы там, где должны быть.

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