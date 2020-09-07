Ученик Клюева рассказал о появлении фразы «Египетская сила»

Полюбившийся телезрителям образ отца в телесериале «Воронины» Борис Клюев создал сам в мельчайших деталях. Об этом рассказал в интервью изданию «Собеседник» его ученик, актер Дмитрий Корепин.

«Фраза „Египетская сила“ была придумана лично им, только там вместо буквы „г“ была буква „б“», — поделился он.

По словам Корепина, народный артист постоянно искал яркие образы в жизни для ролей и как педагог учил тому же студентов.

«Как представитель старой школы, он преподавал так, как сейчас уже не преподают. „Постоянно анализируй, наблюдай за людьми. Работай на перспективу"», — вспомнил Корепин.

Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, которое сам окончил в 1969 году. Народный артист не прекращал занятия со студентами несмотря на тяжелую болезнь. Актер умер после четырехлетней борьбы с онкологией 1 сентября. С 2009 по 2019 годы он играл в ситкоме «Воронины», ремейке американского шоу «Все любят Реймонда».

Ранее 5-tv.ru писал, почему «Воронины», по мнению психолога, не пришли на похороны Клюева.