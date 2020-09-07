Ученик Клюева рассказал о появлении фразы «Египетская сила»
Актер Дмитрий Корепин поделился воспоминаниями о звезде сериала «Воронины».
Фото: Кадр из сериала "Воронины"
Полюбившийся телезрителям образ отца в телесериале «Воронины» Борис Клюев создал сам в мельчайших деталях. Об этом рассказал в интервью изданию «Собеседник» его ученик, актер Дмитрий Корепин.
«Фраза „Египетская сила“ была придумана лично им, только там вместо буквы „г“ была буква „б“», — поделился он.
По словам Корепина, народный артист постоянно искал яркие образы в жизни для ролей и как педагог учил тому же студентов.
«Как представитель старой школы, он преподавал так, как сейчас уже не преподают. „Постоянно анализируй, наблюдай за людьми. Работай на перспективу"», — вспомнил Корепин.
Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, которое сам окончил в 1969 году. Народный артист не прекращал занятия со студентами несмотря на тяжелую болезнь. Актер умер после четырехлетней борьбы с онкологией 1 сентября. С 2009 по 2019 годы он играл в ситкоме «Воронины», ремейке американского шоу «Все любят Реймонда».
Ранее 5-tv.ru писал, почему «Воронины», по мнению психолога, не пришли на похороны Клюева.
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