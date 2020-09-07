Ученик Клюева рассказал о появлении фразы «Египетская сила»

|
Валентин Черников
563

Актер Дмитрий Корепин поделился воспоминаниями о звезде сериала «Воронины».

Ученик Клюева рассказал о появлении фразы «Египетская сила»

Фото: Кадр из сериала "Воронины"

Полюбившийся телезрителям образ отца в телесериале «Воронины» Борис Клюев создал сам в мельчайших деталях. Об этом рассказал в интервью изданию «Собеседник» его ученик, актер Дмитрий Корепин.

«Фраза „Египетская сила“ была придумана лично им, только там вместо буквы „г“ была буква „б“», — поделился он.

По словам Корепина, народный артист постоянно искал яркие образы в жизни для ролей и как педагог учил тому же студентов.

«Как представитель старой школы, он преподавал так, как сейчас уже не преподают. „Постоянно анализируй, наблюдай за людьми. Работай на перспективу"», — вспомнил Корепин.

Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, которое сам окончил в 1969 году. Народный артист не прекращал занятия со студентами несмотря на тяжелую болезнь. Актер умер после четырехлетней борьбы с онкологией 1 сентября. С 2009 по 2019 годы он играл в ситкоме «Воронины», ремейке американского шоу «Все любят Реймонда».

Ранее 5-tv.ru писал, почему «Воронины», по мнению психолога, не пришли на похороны Клюева.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»
20:08
«Маникюр — лишь лакмусовая бумажка»: что можно узнать о характере женщины по ее рукам

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок