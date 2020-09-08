Рекордный пожар: Бушующее пламя в Калифорнии вынуждает жителей готовиться к эвакуации
Порядка 900 тысяч гектаров леса объято огнем в американском штате.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: Steve Russo/via REUTERS, 5-tv.ru
Площадь пожаров в Калифорнии побила исторические рекорды. В штате сейчас горят почти 900 тысяч гектаров леса.
Огонь уже нанес ущерб тысячам домов. Погибли восемь человек. Сильнее всего полыхает на юге штата. Местных жителей призвали готовиться к эвакуации. Все расчеты спасателей круглые сутки борются со стихией, но жара сводит все их усилия к нулю. В Лос-Анжелесе температура воздуха достигла 44 градусов выше нуля, а в соседнем районе поднялась до рекордных плюс 50.
О масштабах бедствия можно судить по кадрам, которые снял пассажир самолета. Клубы дыма поднялись на несколько километров. Всем пилотам приходится совершать посадки практически вслепую.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о супертайфуне в Приморье.
Читайте также
68%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?