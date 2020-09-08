Рекордный пожар: Бушующее пламя в Калифорнии вынуждает жителей готовиться к эвакуации

Площадь пожаров в Калифорнии побила исторические рекорды. В штате сейчас горят почти 900 тысяч гектаров леса.

Огонь уже нанес ущерб тысячам домов. Погибли восемь человек. Сильнее всего полыхает на юге штата. Местных жителей призвали готовиться к эвакуации. Все расчеты спасателей круглые сутки борются со стихией, но жара сводит все их усилия к нулю. В Лос-Анжелесе температура воздуха достигла 44 градусов выше нуля, а в соседнем районе поднялась до рекордных плюс 50.

О масштабах бедствия можно судить по кадрам, которые снял пассажир самолета. Клубы дыма поднялись на несколько километров. Всем пилотам приходится совершать посадки практически вслепую.

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