Выбиты стекла и размыт грунт: Супертайфун обрушился на Приморье

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Вода затопила уже несколько улиц во Владивостоке. Машины стоят в гигантскихпробках.

Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

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Погода

Несколько часов назад супертайфун добрался до Приморья. За ночь в регионе выпала месячная норма осадков. Ветер на побережье усилился — порывы достигают 32 метров в секунду. И это, предупреждают синоптики, только первый удар.

Но он уже доставил множество хлопот — во Владивостоке ливневка не справляется.

Корреспондент Евгений Подтергера следит за ситуацией. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тайфун добрался до Южной Кореи, где в одном из прибрежных городов вызвал оползень. Из-за угрозы аварии там пришлось остановить генераторы на атомной станции «Волсон».

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