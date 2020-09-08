Выбиты стекла и размыт грунт: Супертайфун обрушился на Приморье
Вода затопила уже несколько улиц во Владивостоке. Машины стоят в гигантскихпробках.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Несколько часов назад супертайфун добрался до Приморья. За ночь в регионе выпала месячная норма осадков. Ветер на побережье усилился — порывы достигают 32 метров в секунду. И это, предупреждают синоптики, только первый удар.
Но он уже доставил множество хлопот — во Владивостоке ливневка не справляется.
Корреспондент Евгений Подтергера следит за ситуацией. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тайфун добрался до Южной Кореи, где в одном из прибрежных городов вызвал оползень. Из-за угрозы аварии там пришлось остановить генераторы на атомной станции «Волсон».
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