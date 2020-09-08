Четырнадцатилетняя девочка погибла при пожаре в бытовке в Подмосковье

Четырнадцатилетняя девочка погибла в результате пожара в строительной бытовке в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия разыгралась рано утром 8 сентября в деревне Бершово Чеховского городского округа.

Пожарные расчеты были вызваны на место для ликвидации возгорания хозяйственной постройки. На пепелище огнеборцы обнаружили безжизненное тело подростка. В настоящее время дознаватели устанавливают причины пожара.

Правоохранительные органы намерены выяснить, как девочка оказалась в столь ранний час в весьма неоднозначном месте. Другие подробности происшествия станут известны позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при пожаре в квартире в Москве.