Четырнадцатилетняя девочка погибла при пожаре в бытовке в Подмосковье
Трагедия произошла рано утром 8 сентября в деревне Бершово.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Четырнадцатилетняя девочка погибла в результате пожара в строительной бытовке в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия разыгралась рано утром 8 сентября в деревне Бершово Чеховского городского округа.
Пожарные расчеты были вызваны на место для ликвидации возгорания хозяйственной постройки. На пепелище огнеборцы обнаружили безжизненное тело подростка. В настоящее время дознаватели устанавливают причины пожара.
Правоохранительные органы намерены выяснить, как девочка оказалась в столь ранний час в весьма неоднозначном месте. Другие подробности происшествия станут известны позднее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при пожаре в квартире в Москве.
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