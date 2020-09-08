Пэрис Хилтон рассказала, что в 17 лет над ней издевались в школе

Пэрис Хилтон оказалась жертвой насилия! Кто издевался над богатой наследницей? За что гламурную блондинку запирали в одиночной камере? Как интимное видео с участием Пэрис Хилтон стало достоянием общественности? И почему светскую львицу лишили ее многомиллионного наследства? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Наследница знаменитой фамилии и звезда самых громких вечеринок сделала шокирующее заявление: в 17 лет она подвергалась физическому и эмоциональному насилию.

«Кое-что случилось в моем детстве, о чем я никому не рассказывала. Я до сих пор вижу кошмары по ночам. И единственное, что не позволило мне скатиться в бездну сумасшествия — притвориться кем-то. Я создала этого персонажа, и с тех пор застряла в нем как актриса одного образа», — приводит слова светской львицы журнал Marie Claire.

39-летняя наследница мировой сети отелей рассказала, что в подростковом возрасте родители отправили ее в школу интенсивного психиатрического лечения молодежи. Звезда описывает тот период как непрерывные пытки. Но попала туда гламурная блондинка не просто так. Родители таким образом решили наказать Пэрис за ее безответственный и разгульный образ жизни.

«Было так просто ускользнуть из дома и пойти в клубы и на вечеринки. Мои родители были настолько строги, что мне хотелось бунтовать. Они наказывали меня, забирая мой мобильный телефон, забирая мою кредитную карту, но это не работало. Я все равно выходила из дома одна», — вспоминает девушка.

В какой-то момент терпение родителей лопнуло и отправили дочь на перевоспитание. Однако учреждение оказалось страшным местом. По словам Пэрис, там с ней каждый день обращались жестоко. Приоритетом в этой школе были совсем не знания. Девушка призналась, что ей до сих пор неприятно вспоминать и рассказывать о пережитом.

«Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно издевались надо мной. Думаю, их целью было нас сломить. И они применяли физическое насилие, били и душили нас. Они хотели внушить детям страх», — вспоминает Пэрис Хилтон.

За любое непослушание или отклонение от правил учеников безжалостно наказывали, например, насильно кормили лекарствами. Однажды Пэрис поймали за попытку сбежать из школы. Чтобы проучить строптивого подростка, Хилтон заперли в одиночной камере! По словам мисс Хилтон, иногда там приходилось сидеть по 20 часов в день.

Как только Пэрис исполнилось 18 лет, она бросила эту школу и отправилась в Нью-Йорк, где начала тратить многомиллионное состояние своей семьи. После таких вечеринок с алкоголем и откровенными танцами, Пэрис садилась за руль. Блондинку неоднократно останавливали за вождение в нетрезвом виде и лишали водительских прав. Однажды актрису и модель поймали за хранение кокаина. Дело дошло до суда и богатую наследницу приговорили к тюремному заключению. Хилтон провела в камере 23 дня.

Однако психолог Варвара Зародина не спешит критиковать девушку за пагубные пристрастия и бунтарские манеры поведения. По словам специалиста, в этом не последнюю роль сыграли родители Пэрис.

«Если мы говорим о том, что родители давят слишком, родители не видят личности в своем ребенке, то, как правило, ничем хорошим это не заканчивается», — пояснила психолог.

Последней каплей для родителей Пэрис стал скандал из-за интимного видео с участием 19-летней дочери и ее бойфренда Риком Саломоном. Мама голливудской звезды разочаровалась в ней.

«Я определенно разочарована. Мы все делаем ошибки в жизни, но не у всех их ошибки становятся достоянием общественности. Это жестоко», — призналась Кэти Хилтон, мать Пэрис.

По завещанию Пэрис Хилтон должно было достаться по наследству 60 миллионов долларов. Но из-за выходок капризной внучки владелец отельной империи лишил наследства ее, а также других родственников.

После смерти 97% его состояния перешли в благотворительные фонды. По мнению психолога, во главе вопроса не только поведение Пэрис, но столкновение интересов двух поколений.

«Старшее поколение хочет привить более младшему ценность денег, понятие ценности денег, говоря о том, насколько тяжело эти деньги зарабатывали в свое время», — пояснила психолог Варвара Зародина.

Пэрис Хилтон пробовала реализовать себя как модель, актриса, телеведущая и диджей. А теперь блондинка всерьез задумалась о создании семьи. Недавно она даже заморозила свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать матерью.