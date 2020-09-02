«Выздоравливай»: дочь Кудрявцевой передала привет госпитализированной бабушке
Мать телеведущей попала в больницу с инсультом в Крыму, когда отдыхала у родственников.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Популярная актриса и ведущая Лера Кудрявцева записала трогательное видео с двухлетней дочкой Машей. Девочка на многомиллионную аудиторию микроблога матери в Instagram пожелала здоровья своей бабушке. Мать Кудрявцевой перенесла тяжелый инфаркт во время отдыха в Крыму.
«Давай передадим привет бабушке?» — предложила ведущая на камеру.
«Привет», — очаровательно глотая часть звуков, сказала Маша и повторила следов за мамой: — «Выздоравливай».
Телеведущая рассказала, как узнала об инсульте у мамы в Алуште. Она была потрясена и сильно перенервничала. Сейчас ее мать находится на лечении в Крымской областной больнице имени Семашко в Симферополе, куда вылетела и сама Кудрявцева.
Маша Макарова — дочь Кудрявцевой от ее брака с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. А ее старшему сыну Жану Ленюку в этом году исполнилось 30 лет. Он уже и сам сделал Леру бабушкой, но личную жизнь сына до недавнего времени та тщательно скрывала, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru сообщал, в каком состоянии находится Лера Кудрявцева после ухудшения здоровья матери.
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