«Выздоравливай»: дочь Кудрявцевой передала привет госпитализированной бабушке

Популярная актриса и ведущая Лера Кудрявцева записала трогательное видео с двухлетней дочкой Машей. Девочка на многомиллионную аудиторию микроблога матери в Instagram пожелала здоровья своей бабушке. Мать Кудрявцевой перенесла тяжелый инфаркт во время отдыха в Крыму.

«Давай передадим привет бабушке?» — предложила ведущая на камеру.

«Привет», — очаровательно глотая часть звуков, сказала Маша и повторила следов за мамой: — «Выздоравливай».

Instagram @leratv

Телеведущая рассказала, как узнала об инсульте у мамы в Алуште. Она была потрясена и сильно перенервничала. Сейчас ее мать находится на лечении в Крымской областной больнице имени Семашко в Симферополе, куда вылетела и сама Кудрявцева.

Маша Макарова — дочь Кудрявцевой от ее брака с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. А ее старшему сыну Жану Ленюку в этом году исполнилось 30 лет. Он уже и сам сделал Леру бабушкой, но личную жизнь сына до недавнего времени та тщательно скрывала, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каком состоянии находится Лера Кудрявцева после ухудшения здоровья матери.