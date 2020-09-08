Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП. В Москве продолжается оглашение приговора по делу о «пьяном» ДТП.

Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор Михаилу Ефремову за ДТП со смертельным исходом.

Прокурор запросил для актера 11 лет колонии общего режима. Но защита рассчитывает, что наказание будет мягче - от шести до восьми лет тюрьмы. По мнению адвоката, суд должен учесть, что артист все же признал свою вину и извинился перед семьей погибшего. Хотя во время процесса несколько раз менял свою позицию, заявлял, что ничего не помнит об аварии.

Напомню, 8 июня в центре столицы внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь и запрещенные вещества.