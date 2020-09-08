Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным

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Татьяна Меркер
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Обновленный график нерабочих дней на 2021 год уже вынесен на рассмотрение и обсуждение.

Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным

Фото: ТАСС / Марина Лысцева

Министерство труда России подготовило проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году, который был опубликован на портале regulation.gov.

В документе сообщается, что новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Кроме того, календарный выходной 3 января предлагается перенести на 31 декабря, а выходной в субботу 2 января — на 5 ноября соответственно. При этом, оставить 2, 3 января нерабочими днями.

Обновленный график должен отвечать интересам организаций и различных категорий граждан, которые смогут более рационально спланировать и использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

С проектом о таком переносе выходных не согласен заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. В беседе с URA.RU он заявил, что отдых в течение десяти дней недопустим в нынешних экономических условиях.

По его словам, на протяжении всех этих дней россияне только лежат у телевизора, потребляют алкоголь и еду в неограниченных количествах, а экономика продолжает стагнировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минтруде разъяснили правила перевода россиян на удаленку.

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